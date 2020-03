La feria gamer E3 se suma a la lista de eventos suspendidos por coronavirus

A través de un comunicado web, la ESA (Entertainment Sofware Association) confirmó la suspensión de la feria E3, considerada el evento más grande en la industria de los videojuegos, a causa de la pandemia por coronavirus.

La conferencia, donde se reúnen decenas de compañías y marcas ligadas a los videojuegos, lamentó lo ocurrido y destacó que “después de una meticulosa consulta con nuestros socios sobre la salud y la seguridad de todos en la industria —fans, empleados, expositores y socios del E3— hemos tomado la dura decisión de cancelar el E3 2020, planificado en Los Ángeles del 8 al 11 de junio“.

The E3 team is devastated to share this news. This decision was not reached lightly, but it is the right one for the health and safety of all involved. Read our statement here: https://t.co/1uOWxTerN9 pic.twitter.com/gD2IxNACLX

Por otra parte, ESA prevé realizar el evento de manera online, debido a la cantidad de dinero invertido. Esta posibilidad surge para realizar los anuncios de la industria para junio de este año.

Diversas compañías ya planean realizar sus anuncios vía streaming, considerando que no hay fecha calendarizada para el E3. Phil Spencer, director de Xbox, comentó que la empresa realizará una transmisión para presentar sus novedades. Similar camino tomará Ubisoft.

E3 has always been an important moment for Team Xbox. Given this decision, this year we'll celebrate the next generation of gaming with the @Xbox community and all who love to play via an Xbox digital event. Details on timing and more in the coming weeks https://t.co/xckMKBPf9h

— Phil Spencer (@XboxP3) March 11, 2020