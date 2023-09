Cyber Monday 2023: conoce las recomendaciones para evitar los engaños a la hora comprar

Uno de los eventos comerciales más esperados se encuentra a la vuelta de la esquina: se trata del Cyber Monday 2023, el que iniciará a la medianoche de este lunes 2 de octubre y se extenderá hasta las 23:59 horas del miércoles 4 del mismo mes.

En esta nueva edición participarán 797 sitios, cuyas ofertas estarán disponibles en el sitio oficial www.cyber.cl. Sin embargo, al ser un evento masivo se generan situaciones negativas que perjudican a los consumidores, por lo que el director de la plataforma Flow y experto en ciberseguridad, Carlos Durán, conversó con ADN para informar los riesgos que existen y entregar recomendaciones para evitarlos.

“El principal engaño que ocurre en esta época es el sitio web falso, ya sea de la tienda o de la plataforma de pago que se asemeja mucho al sitio real, pero que en realidad es suficientemente parecido para hacer caer a unos pocos”, señaló Durán.

Importancia de denunciar

También abordó las distintitas plataformas de pago legales (Flow, Transbank, Webpay, etc.) que contará cada sitio en el Cyber Monday 2023, recalcando el rol del consumidor a la hora de usarlas: “Uno comprador tiene que conocerlas y si no ve ninguna marca, tiene que desconfiar”.

“Pero si ve una marca que no conoce, no se apure tanto en comprar. Busque por Google qué es esta marca nueva que no conozco y se va a enterar si es legítima”, añadió el experto.

Por último, el director de Flow explicó los pasos a seguir cuando existe un sitio que puede ser falso: “La recomendación es hacer la denuncia, se puede hacer a la PDI y es posible bloquearlos para ayudar al resto, y que caiga menos gente”.