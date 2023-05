Alza en las cuentas de la luz: sepa cómo puede ahorrar

En estos meses de otoño e invierno, la billetera familiar sufre un incremento en su gasto de energía eléctrica porque hay un cobro extra, por uso en hora punta y exceder el límite de invierno.

Al oscurecer mucho antes, se adelanta el encendido de luces en la casa y con bajas temperaturas muchos calefaccionan su hogar con estufas eléctricas, lo que se traduce en que a fin de mes su cuenta de la luz sea mucho más alta.

La proyección de la Comisión Nacional de Energía (CNE), adelantó además que, a partir de octubre, las cuentas de luz podrían subir hasta 20 por ciento en la Región Metropolitana y el doble en el resto del país. Se prevé que existirá un alza del 5 por ciento en las cuentas de electricidad de al menos el 90 por ciento de los hogares.

Para su conocimiento, existe un gasto que las familias pueden reducir o administrar de mejor manera. Es el llamado “Consumo Fantasma o vampiro” que, en palabras simples, es el uso de energía eléctrica de la mayoría de los aparatos tecnológicos mientras están apagados o en stand-by, pero que permanecen enchufados a la corriente.

El docente de la carrera de electricidad de INACAP, Marcelo Rojas, explicó que “este consumo podría definirse como una merma latente y permanente de las instalaciones eléctricas, que no son detectados o percibidos por el consumidor. Hoy en día, los equipos al ser en su mayoría electrónicos, permite afortunadamente detectar estos consumos fantasmas y tomar medidas”.

Este consumo podría significar hasta el 10 por ciento del total diario, por lo que hay algunas recomendaciones para que estos no eleven el valor de la cuenta de electricidad.

¿Cuáles son los artefactos que generan más consumo fantasma?

El docente INACAP detalló que “Los televisores, decodificadores, computadores y cargadores de celular enchufados pueden seguir consumiendo energía al encontrarse en suspensión, ya que mantienen energizados sus circuitos internos para estar disponibles para su uso cuando uno lo desea”. También existen otros artefactos del hogar que tienen un alto consumo de energía “como lavadoras, portones eléctricos, microondas, hornos y encimeras eléctricas”.

¿Qué se recomienda para ahorrar?

Ahorrar energía es un alivio al bolsillo y presupuesto familiar, pero también al planeta. Para ahorrar, el profesor de electricidad de Inacap, Marcelo Rojas, recomendó primero conocer cuáles son los electrodomésticos que más consumen y a partir de eso, saber cómo administrarlos. Por ejemplo, desenchufar los artefactos que no se utilizan constantemente como consolas de videojuegos, televisores, computadores, el cargador de celular y apagarlos directamente desde el dispositivo y no con el control remoto; de esta manera no quedará en estado de suspensión o stand-by.

La Directora del Área de Eficiencia Energética de INACAP, Andrea Sepúlveda, agregó que es perfectamente posible bajar el consumo en el hogar con pequeñas medidas. En el caso de la calefacción eléctrica, “debemos propiciar equipos coherentes con los espacios, evitar temperaturas de seteo sobre los 24 grados, aprovechar momentos de menor uso para ventilar, abrir cortinas de día para que la radiación solar ingrese. Un dato práctico, es instalar burletes o sellos térmicos en puertas y ventanas para mantener el entorno temperado durante más tiempo y así ahorrar en el uso de energía”.

¿Cómo se calcula el límite de invierno?

El llamado Límite de Invierno es definido como el monto en dinero hasta donde se factura una tarifa de energía base o tarifa normal. Sobre ese límite la empresa puede cobrar un recargo adicional. Se aplica a las tarifas BT1A (principalmente clientes residenciales) y TRAT1 y en hora punta, es decir entre las 18 y 23 horas.