La Suerte de Ser Chileno 2022: ¿Cuándo serán los próximos sorteos?

La Suerte de Ser Chileno, el icónico sorteo que premia por el simple hecho de tener un carnet de identidad nacional válido —independiente de la edad u origen— comenzó la semana pasada con su versión 2022, y ya se dieron a conocer los primeros ganadores, quienes recibirán la suma de 1 millón de pesos cada uno.

Según dio a conocer la Polla Chilena de Beneficencia, son 88 sorteos los que se llevarán a cabo, en conmemoración a los 88 años que celebra la institución en 2022, los que están divididos en dos etapas:

La primera de 39 premios de $1.000.000 a un número de RUT y 39 premios de $2.000.000 entre las instituciones beneficiarias de Polla.

La segunda de 5 sorteos de $2.500.000 cada uno al número de RUT de personas chilenas y extranjeras con carné de identidad al día y 5 premios entre las organizaciones beneficiarias de la entidad.

¿Cuándo serán los próximos sorteos y resultados de La Suerte de Ser Chileno 2022?

El sorteo inició el pasado viernes 16 de diciembre y durará hasta el 30 de diciembre de 2022.

Será este martes 20 de diciembre cuando se llevarán a cabo dos sorteos de La Suerte de Ser Chileno 2022.

El primer resultado de La Suerte de Ser Chileno de esta semana se dará a conocer a las 10 a.m. y el segundo estará disponible a las 11 a.m. y podrás saber si es que fuiste uno de los ganadores escuchando a ADN a las 11 a.m., ya que daremos a conocer el RUT de los afortunados.

También puedes revisar si es que fuiste uno de los ganadores ingresando tu RUT en el sitio web de Polla.

Recuerda que los sorteos de La Suerte de Ser Chileno serán hasta el 30 de diciembre de este año, por lo que si no sales seleccionado este martes, aún tendrás otras oportunidades de ganar.