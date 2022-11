No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague y la llegada del verano 2023 es inminente, es por eso que mucha gente decide volver a retomar la actividad física.

Un dato importante es que según el INTA, Chile es el país de la OCDE con mayor obesidad y sobrepeso, alcanzando al 74% de la población adulta y al 52% de los niños”.

Por lo tanto, el retorno a la actividad física debe realizarse de forma segura. De ahí que la ACHS recomienda que no hay que buscar resultados a cualquier costo.

Es por ello que el médico especialista en deporte del Hospital de Trabajador ACHS, Javier Saa, aconsejó que para evitar lesiones y otros riesgos se debe tener cuenta el grado de experiencia que se tiene en el deporte que se va a efectuar y según aquello, determinar si se requiere de un “control médico para iniciar la actividad física”.

También recomendó a quienes desean iniciar una actividad física que: