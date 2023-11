Netflix trae de regreso a Terminator en un nuevo y llamativo formato

Durante las últimas jornadas se confirmó de manera oficial el regreso de Terminator de la mano de Netflix, aunque en un nuevo y llamativo formato. Conoce todos los detalles a continuación.

Finalmente, y de forma totalmente sorpresiva, desde la compañía publicaron un primer teaser, sin liberar imágenes del proyecto, anunciando la nueva serie basada en la clásica franquicia creada por James Cameron.

Lo más llamativo es que se trata de una serie animada, específicamente en formato animé. El título con el cual se presentó fue Terminator: The Anime Series, lo que tampoco adelanta mucho.

Hasta el momento, se sabe que esta arriesgada apuesta está a cargo del estudio Production I.G., quienes están detrás de Ghost in the Shell (1995). También se confirmó que cuenta con Mattson Tomlin como guionista, showrunner y productor ejecutivo, quien está colaborando en la escritura de The Batman 2.

Un punto a destacar es que hace ya un tiempo se comenzó a hablarse sobre esta serie animada y Tomlin la promocionaba como uno de los “grandes golpes sobre la mesa”.

Por el momento no hay fecha de estreno oficial, y ni siquiera estimada, para este proyecto de Netflix en torno a Terminator, pero considerando el anuncio, es probable que tengamos que seguir esperando bastante.