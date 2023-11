Yui Ishikawa, actriz de voz de Mikasa Ackerman en Shingeki no Kyojin, se emocionó hasta las lágrimas tras grabar el final del anime

Después de una década, el anime Shingeki no Kyojin llegó a su fin. El pasado sábado 4 de noviembre la serie de manga japonesa estrenó su capítulo final, el cual tuvo una duración de 85 minutos.

La serie comenzó a transmitirse en 2013, por lo que la gran mayoría del reparto actoral que interpretaban a los personajes animados llevaban un largo tiempo compartiendo entre sí. Muestra de ello, fue cuando los actores grabaron el capítulo final de Shingeki no Kyojin y se emocionaron hasta las lágrimas tras culminar el último diálogo de la serie japonesa.

Luego del final de la serie, Mappa compartió una serie de videos del set de grabación del capítulo final de la serie de anime. Allí se observa a los actores del doblaje de Shingeki no Kyojin conmovidos tras terminar de grabar sus voces para el último episodio.

El momento que se hizo viral a través de las redes sociales, causó en los fanáticos tanta emoción o incluso más que el mismo final de la serie japonesa.

Una de las actrices que se vio notablemente emocionada, llegando incluso hasta las lágrimas, fue Yui Ishikawa, quien interpreta la voz de Mikasa Ackerman en Shingeki no Kyojin. La actriz terminó de pronunciar la última frase de su libreto en la serie y se largó a llorar.

Tras ello, los actores Marina Inoue y Yuki Kaji se acercaron a la actriz para abrazarla y consolarla tras pronunciar sus últimas líneas como Mikasa Ackerman.

Yui Ishikawa (Mikasa’s VA) cried after recording her last line as Mikasa. Marina Inoue (Armin’s VA) and Yuki Kaji (Eren’s VA) both hugged her.

