“The Legend of Zelda” tendrá su propia película en formato live-action

Durante las últimas horas se anunció de manera oficial la realización de una película en formato live-action de The Legend of Zelda que ya está dando mucho de qué hablar entre los fanáticos.

Se trata de un proyecto bastante prometedor que llegará de la mano de Sony Pictures y Nintendo que ya comenzó a desarrollarse. Esto, luego de un largo tiempo de rumores y especulaciones basados en los deseos del público.

La información llegó directamente desde el sitio web de Nintendo con un comunicado firmado por su presidente, Shuntaro Furukawa, que fue rápidamente viralizado en redes sociales.

Dentro del informe apuntaron que se están creando “nuevas oportunidades para que personas de todo el mundo accedan al mundo del entretenimiento que Nintendo ha construido, a través de diferentes medios además de sus consolas de juegos dedicadas”.

La invitación es a “involucrarse profundamente en la producción cinematográfica con el objetivo de hacer sonreír a todos a través del entretenimiento”. También aseguran que “Nintendo continuará sus esfuerzos para producir entretenimiento único y ofrecérselo a la mayor cantidad de personas posible”.

Detalles del proyecto

Respecto a la película de The Legend of Zelda, el comunicado precisa que “será producida por Shigeru Miyamoto, director representante y miembro de Nintendo y Avi Arad, presidente de Arad Productions Inc.”.

“La película será producida por Nintendo y Arad Productions Inc. y dirigida por Wes Ball. La película será cofinanciada por Nintendo y Sony Pictures Entertainment Inc., con más del 50% financiado por Nintendo. La distribución en cines de la película estará a cargo de Sony Pictures Entertainment Inc. en todo el mundo”, añaden.

La ilusión de Miyamoto

El creador de la exitosa saga de videojuegos que ahora tendrá su adaptación cinematográfica señaló que lleva tiempo trabajando en este proyecto desde una posición especial, esperando que se diera la oportunidad para concretarla.

“He estado trabajando en la película de imagen real de The Legend of Zelda durante muchos años con Avi Arad-san, quien ha producido muchas películas de gran éxito. Le pedí a Avi-san que produjera esta película conmigo y ahora hemos comenzado oficialmente”, comentó.

“Llevará tiempo hasta su finalización, pero espero que estén deseando verla”, añadió. Así, solo queda esperar a ver cómo avanzan los trabajos, nuevos reportes y ver el resultado final.