"Me excita este tipo de cosas...": Jorge López, actor chileno que triunfa en el extranjero, comenta participación en "Sayen: La ruta seca"

El joven actor chileno Jorge López, famoso por su participación en series de éxito internacional como Élite, y por una carrera marcada por su paso por Disney, llegó con todo al cine nacional de la mano de Sayen: La ruta seca, secuela de la primera trilogía de acción de Chile.

En conversación con ADN.cl, el artista compartió sus razones para unirse a esta producción, que no solo marca su primer papel importante en la industria cinematográfica chilena, sino que también, presentó desafíos únicos en su rodaje.

“Un sí rotundo”

De acuerdo a López, la decisión de unirse a Sayen 2 fue impulsada por una combinación de factores, incluyendo la calidad del guion y trasfondo de su personaje: Gaspar.

“Me llega la propuesta, leo el guion, veo el personaje de Gaspar, veo el arco, y no tenía nada que pensar: era un sí rotundo. No podía no hacerlo. Para mí los personajes resuenan, te escogen y este me marcó”, dijo el chileno.

En la misma, Jorge López destacó que el personaje de Gaspar, que enfrenta desesperanza y poca oportunidad, le permitió dar voz a un tema que ha enfrentado en su propia vida. “Yo no creo que haya personajes buenos y malos. Como en la vida misma, hay un personaje que deambula entre los extremos. Pero más allá de eso, lo que me motivó del personaje es su discurso sobre la desesperanza y la falta de oportunidades para cumplir los sueños”, dijo.

“De los rodajes más duro”

La producción de Sayen: La ruta seca no estuvo exenta de desafíos. La película se centra en la acción y fue filmada en desafiante desierto chileno. En ese contexto, López describió que esta cinta se convirtió en “los rodajes más duros” que ha tenido en su vida.

“Digo duro de aprendizaje, que al final me pone, me estimula, me excita este tipo de cosas donde no es fácil, porque después de una dificultad viene el aprendizaje. Es bonito atravesarlo, pero en un momento la sequedad de mis labios, la verdad fue un tema, yo sufrí mucho. No fue fácil”, expresó el actor nacional.

“(Genera) más admiración para la gente del norte, creo que chapó, o sea, una admiración y un aplauso. Es un Chile silencioso, pocas veces se comenta la gente del norte, porque siempre nos vamos al sur que es como taquilla, vacaciones, pero el norte tiene una gente valiente, es un lugar hostil, pero nostálgico al mismo tiempo. Hay que estar ahí para entenderlo“, sumó el chileno.

Sayen: La ruta seca, película que fue definida por Jorge López como “un poema a Chile”, llegará a la plataforma de Prime Video el 20 de octubre. Y ojo, ya que hasta el 20 de octubre, las personas que no estén suscritos al servicio de Prime Video podrán ver gratis la película inicial de la primera trilogía de acción chilena.