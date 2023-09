Jaime Vadell y Gloria Münchmeyer, protagonistas de “El Conde”: “Pinochet sigue latente”

​​La película El Conde de Pablo Larraín ha capturado la atención en todo el mundo desde su estreno en el Festival de Cine de Venecia. Este filme, que ya se estrenó en cines nacionales y está pronto a arribar a Netflix el 15 de septiembre, invita a cuestionar nuestra comprensión de la historia política chilena.

La comedia negra del chileno nominado al Oscar imagina al dictador Augusto Pinochet (Jaime Vadell) como un vampiro que vive recluido en una mansión en ruinas al sur del continente.

La película no se limita a retratar eventos históricos; más bien, utiliza la historia como telón de fondo para una trama que es surrealista y, a veces, incluso humorística.

“Rara, rarísima”

Para conocer más de El Conde, Ciudadano ADN conversó con sus protagonistas, Jaime Vadell y Gloria Münchmeyer, actriz que da vida a Lucía Hiriart, quines profundizaron sobre esta propuesta de Larraín, la cual recibió más de cinco minutos de aplusos en el Festival de Cine de Venecia durante su estreno.

“Pinochet fue un fenómeno internacional. De las dictaduras latinoamericanas la única que duró tanto y que tuvo mucho eco internacional. Incluso había gente que cuando tú le decías en Europa ‘yo soy chilena’ decían ‘Pinochet’ o ‘Allende’. Entonces me parece que la recepción en ese sentido no fue sorpresiva, sino que en el sentido de lo que es la película, es rara, rarísima, no la podrías calificar como una película política. Contiene todos los géneros del mundo y es es una sátira fantasiosa sobre un período histórico nuestro”, relató Münchmeyer.

Sobre la relavancia de la cinta, la actriz recalcó que la dictadura “sigue latente porque desgraciadamente Pinochet nunca fue juzgado y nunca fue ni absuelto ni condenado. Entonces es siempre una cosa que está está latente, no solo en Chile, sino que en todo el mundo”.

“Ojalá que ayude”

Por su parte, Jaime Vadell señaló que a penas conoció el guión, el que al igual que Gloria definió como “incalificable”, afirmó inmediatmete que se sumaba al proyecto.

“No tenía idea cómo se hacía todo esto, no sabía cómo iba a quedar de todo esto, ni cómo se se iba a enfrentar ni cómo lo iba a enfrentar yo, pero me sumé. Los trabajos de este tipo son así a ciegas, es una aventura, pero esa es la gracia que tienen”, señaló el actor.

Reflexionando en el recibimiento que tendrá El Conde en la genter, Vadell afirmó: “Ojalá que ayude a distender esta gravedad terrible de este hecho que se está conmemorando, para que verdaderamente pase al pasado, hay que mirar con un poco de objetividad y no con una tanta pasión”.

“Yo creo que si la película coopera un poco en ese sentido de mirar las cosas con un poco más de tranquilidad y de objetividad y de pensamiento, con eso ya cumple un rol importantísimo”, expuso el artista nacional.

A lo anterior, su compañera de elenco complementó: “Se necesita que corra mucho la historia para que la gente tenga distancia y poder ver lo que pasó realmente con objetividad”.

“Se va a enfurecer”

En base al escenario social polarizado que vive Chile en esta conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, Jaime Vadell expuso que con la llegada de El Conde “sin duda va a haber un sector que va a tomar la película como estrictamente política, como una crítica y se va a enfurecer. Me imagino que habrá una gran cantidad de gente que la tomará como la película que es: hechos reales, pero con mucha, mucha, imaginería y mucha poesía”.

En tanto, sobre el desafió de interpretar Lucía Hiriart, Gloria Münchmeyer manifestó: “Tenía bastante claro el personaje, pero me tuve que desembarazarme de todo porque Larraín tenía otra idea, en la que yo no tenía que recurrir a la historia real, ni hacer imitación alguna del personaje, sino que era esta mujer en esta situación circunstancia en que el marido se quiere morir y es vampiro y ella no quiere que se muera antes de morderla a ella también”.

Finalmente, la actriz reflexionó sobre el concepto de le eternidad de Pinochet que plantea El Conde y dijo: “Así como vamos va para allá la cosa. Políticamente hablando la derecha está cada día más poderosa y yo creo que perfectamente posible, no te digo que haya más dictadura en Chile, sino que que realmente hayan cambios políticos en Chile y en el mundo entero hacia la derecha que son en general los que dominan el mundo con su plata”.