Piratas del Caribe 6: cómo se prepara la nueva entrega de la saga de Disney

La idea de volver a los mares y en concreto a aquellos poblados por los personajes de Disney no está tan lejos de concretarse. Esto último porque recientemente una de las mentes encargadas de gestar la nueva propuesta de Piratas del Caribe, Craig Mazin, se refirió al proyecto.

El artista, que también estuvo detrás de la primera temporada de The Last of Us y otros fenómenos del streaming como Chernobyl, fue coguionista para la sexta parte de la franquicia. Una que aún mantiene en vilo la participación de Johnny Depp.

“Le presentamos un guion a Disney”, lanzó Mazin a LA Times, revelando que co escribió la historia con Ted Elliot, otra histórica pluma del cine ya vinculada a la saga y a otros proyectos como Aladdin y Sherk.

Craig Mazin: “Escribimos un guion fantástico”

“Pensamos que no había forma de que lo compraran, es demasiado extraño, ¡y lo hicieron!”, aclaro. Pero dijo más: “Escribimos un guion fantástico y se produjo la huelga, mientras estábamos esperando“, agregó actualizando los capítulos recientes del proyecto.

La idea de concretar una nueva entrega vendría a frenar una sequía desde que se estrenó la parte más reciente en el año 2017. Una cinta esquiva entre las polémicas de Depp y Amber Heard en la corte y otro hecho determinante: el fiasco en taquilla y crítica de Piratas del caribe: la venganza de Salazar.