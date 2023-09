Actores de “Los mil días de Allende”: “No es un trabajo panfletario, se hizo una investigación periodística”

El próximo 7 de septiembre, y en el marco de los 50 años del golpe de Estado, en TVN se estrenará una serie que promete ser esencial para entender la historia reciente de Chile: Los mil días de Allende.

Esta producción no solo busca refrescar la memoria colectiva, sino también reconstituir la historia y saldar deudas con el pasado.

“Un desafío cototo”

A raíz de esto, Ciudadano ADN conversó con los actores nacionales, parte de Los mil días de Allende, Tito Bustamante, quien encarna a Eduardo Frei Montalva, y Marcial Tagle, quien personifica a Patricio Aylwyn.

Los protagonistas de la serie compartieron sus experiencias y reflexiones sobre interpretar a personajes históricos en un contexto tan cargado de significado, enfatizando la importancia de acercarse a estos roles con respeto, investigación y una mente abierta.

Por su parte, Tagle comentó sobre la dualidad de interpretar al primer presidente de la transición democrática, quien ha sido visto tanto como un héroe de como un personaje parte del golpe de Estado.

“Para mí fue un desafío superimportante, porque claro, está el deber como actor de representar a ese personaje en ese momento específico, pero resulta que ese personaje después tuvo una gravitancia tal en nuestro país, que toma un peso mucho mayor y entonces el desafío se hace mucho más exigente en términos de caracterización, en términos de cómo vas a poder aterrizarlo”, expuso el actor.

“Acá está todo el público, todo Chile va a haber y va a decir, bueno es o no es Aylwin, entonces el desafío es cototo”, agregó el Tagle.

En tanto, Tito Bustamante reflexionó sobre la necesidad de no juzgar a los personajes, sino de entenderlos.

“En la serie se pone la relevancia lo que sucedió en esa época con esos personajes y evidentemente la mirada podría ser muy cruel, muy dura para muchos, pero también es muy real. Lo que sucedió históricamente fue bastante violento desde antes de que sucediera el golpe y entonces estos dos personajes podría decirse que estuvieron en cierta medida en el lado oscuro”, indicó.

“Una obra no panfletera”

En la misma, ambos actores destacaron la riqueza de Los mil días de Allende, que no se limita a presentar una visión unidimensional de la historia, sino que se sumerge en las complejidades y controversias de la época. La serie no solo se centra en el gobierno de la Unidad Popular y la figura de Salvador Allende, sino que también examina las alianzas políticas, las influencias extranjeras y las decisiones que llevaron al golpe de estado de 1973.

“Para el golpe tenía 21 años, estaba militando en un partido de izquierda como mucha gente que estaba polarizada, entonces el participar en un proyecto así, que no es un documental, pero sí es una docuficción donde hay muchos datos, muchas miradas, para mí un honor y, por otro lado, una necesidad”, expresó Bustamante.

En la misma, Tagle dijo: “Yo tengo 50 años, yo nací el 4 de octubre el 73 o sea, yo nací en la dictadura, entonces tenía desinformación básicamente y a mí hacer esta serie, me ha dado la posibilidad de tener una perspectiva más crítica con respecto al gobierno de la Unidad Popular también y a la figura de Salvador Allende como presidente. En ese sentido, creo que la serie al tener esta base investigativa tan fuerte, y al exponer tanto, uno tiene la posibilidad de poder hacer una revisión de la mirada”.

“Aquí no es un trabajo panfletario en el cual queremos elevar única y exclusivamente la figura de Allende. Acá se hizo una investigación periodística y uno podrá agarrar eso y sacar sus conclusiones respecto al gobierno de la UP, porque de la dictadura no hay discusión, y eso me hace sentir que es un documento histórico, necesario y obligatorio”, cerró el actor.