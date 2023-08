“Un gamer que se convirtió en un piloto de carreras profesional”: David Harbour destaca la historia de la película “Gran Turismo: De Jugador a Corredor”

Estamos a solo horas del estreno de la película de Gran Turismo y David Harbour profundizó sobre la inspiradora trama que nos presenta el proyecto dirigido por Neill Blomkamp.

Ya es un hecho que las productoras de la industria cinematográfica están apostando a lo grande por las adaptaciones de videojuegos; se conocen varios casos como The Last of Us, Uncharted, Mario Bros., y otros tantos en desarrollo como God of War.

Sin embargo, este es un caso bastante especial que se diferencia de los demás, ya que hay una historia real detrás de la ficción. Obviamente, aquella vivencia tiene directa relación con el juego de Sony Interactive Entertainment.

Precisamente esto es lo que destacó Harbour, quien fue uno de los primeros grandes fichajes para el film. “Es la increíble historia real de un gamer que se convirtió en un piloto de carreras profesional“, valoró.

Además, apeló a que “no tienes que amar las carreras para que te encante Gran Turismo. Porque lo que estás viendo en realidad es una agradable película deportiva“.

De jugador a corredor

GT se titula precisamente así: De jugador a corredor, dando cuenta del foco de la historia y el desarrollo de los protagonistas que van superando una serie de obstáculos.

David, quien interpreta a Jack Salter, detalló que seguiremos a Jann Mardenborough, “un chico que no entiende el mundo de las carreras de autos fuera de un videojuego“.

Sin embargo, “obtiene esta oportunidad”, un curso para los mejores jugadores de Gran Turismo en el mundo con la opción de competir en circuitos profesionales.

Sin embargo, no hay muchas esperanzas en lo que pueda lograr Mardenborough. “Todos están dejando fuera a Jann diciendo que no puede ganar“.

Pero es ahí, cuando las cosas se complican, que Salter se convence de trabajar junto al joven para lograr los objetivos. “Juntos comienzan a creer que pueden hacer lo imposible“.

Detalles del proyecto

La película a cargo de Blomkamp cuenta con un amplio equipo de guionistas, compuesto por Jason Hall, Will Dunn, Jon Hoeber, Erich Hoeber y Zach Baylin, quienes se basan en la exitosa saga desarrollada por Polyphony Digital.

Al tratarse de la adaptación de un juego de PlayStation, Sony tiene un papel importante en el desarrollo del proyecto, siendo distribuidores y productores junto a Columbia Pictures, Trigger Street Productions y 2.0 Entertainment.

Junto a David Harbour, el reparto principal de la película de Gran Turismo está compuesto por Orlando Bloom, Archie Madekwe, Darren Barnet, Geri Halliwell, Djimon Hounsou y Bianca Bardoe, entre otros.

Sinopsis

Basada en una historia real, el proyecto cuenta cómo cumplió su sueño un adolescente que jugaba a Gran Turismo, juego en el que ganó una serie de competiciones patrocinadas por Nissan, y que le sirvió de trampolín para acabar convirtiéndose en un piloto de carreras profesional.

“La película intenta llevarte a lo largo del viaje de alguien que primero experimentó virtualmente estas pistas legendarias, y luego tomó lo que aprendió dentro de una simulación y lo aplicó a un escenario de la vida real“, detalló Neill Blomkamp .

El estreno está agendado para este jueves 24 de agosto solo en cines.