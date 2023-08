De Bryan Cranston a Bob Odenkirk: El universo de Breaking Bad despide a Mark Margolis

Este viernes se confirmó el fallecimiento de Mark Margolis a los 83 años de edad. El actor había alcanzado un gran reconocimiento artístico, principalmente tras participar en Breaking Bad y en el spin-off de aquella serie, Better Call Saul.

Las palabras de afecto no se hicieron esperar. Sobre todo desde el círculo de personas relacionadas con las dos producciones que conforman parte del universo de Vince Gilligan.

“Hoy me ha entristecido mucho enterarme del fallecimiento de un amigo”, partió diciendo Bryan Cranston. Era un actor realmente bueno y un ser humano encantador. (…) Su energía tranquila ocultaba su naturaleza traviesa y su mente curiosa. Y le encantaba compartir un buen chiste. Ya le echo de menos”, dijo.

“Una poderosa presencia en pantalla! Mark me hacía reír en la furgoneta de camino al plató con sus bromas y comentarios y solo espero tener la mitad de su energía y concentración cuando se gritaba ‘Acción’, compartió Bob Odenkirk en su cuenta de Twitter.

“Qué triste oír que Mark Margolis ha muerto. Un actor fenomenal. Un tipo divertido. Mis condolencias a su familia”, resumió Dean Norris, el hombre detrás de Hank Schrader.

“Has contribuido en mi comprensión de esta forma de arte, y tu actitud sin bromas ha profundizado en mi comprensión de la vida y de lo que importa“, señaló Michael Mando.

Más allá de eso, el intérprete de Nacho Varga recordó un episodio en particular. “Lo último que me dijiste antes de que abandonara la temporada seis (de Better Call Saul) fue: “No quería que me gustara tu personaje… pero me gusta”. No sabes cuánto significó eso para mí”, dijo.

“Convirtió a Héctor Salamanca en uno de los personajes más inolvidables en la historia de la televisión. Se le extrañará”, mencionaron en paralelo las cuentas oficiales de ambas series de TV.

We join millions of fans in mourning the passing of the immensely talented Mark Margolis, who – with his eyes, a bell, and very few words – turned Hector Salamanca into one of the most unforgettable characters in the history of television. He will be missed. pic.twitter.com/XJ1yagO8Z3

— Better Call Saul (@BetterCallSaul) August 4, 2023