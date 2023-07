Escena sexual de Oppenheimer desata múltiples críticas en India: piden borrar la parte de la cinta

El pasado jueves 20 de julio, se estrenó en Chile la película Oppenheimer y ha causado furor en las salas de cine de todo el mundo. Las cifras lo avalan, según el sitio especializado IMDb la cinta de Christopher Nolan ha alcanzado en menos de una semana una calificación de 8.8 de 10.

Sin embargo, no todos los países han reaccionado positivamente tras ver la película. Particularmente, en India la cinta fue ampliamente criticada debido a una escena sexual que aparece en una parte del filme. De hecho, grupos conservadores exigen a Nolan sacar esa parte de la cinta.

La escena en cuestión, se trata específicamente cuando Robert Oppenheimer, interpretado por Cillian Murphy, seduce a Jean Tatlock (Florence Pugh). En ese instante, los dos terminan en la cama donde Jean le pide a Robert que le lea una parte de la Bhagavad Gita mientras tienen relaciones sexuales.

El periodista y funcionario de Información del Gobierno indio, Uday Mahurkar, a través de sus redes sociales, catalogó que la escena se trataba de un “ataque directo contra los hindúes”. Junto con ello, exigió sacar esa parte de la película, ya que “es un ataque deliberado a la civilización india”. Cabe destacar que la Bhagavad Gita es uno de los textos religiosos más sagrados e importantes del hinduismo, religión que cuenta con más de 1150 millones de fieles seguidores.

Frente a ello, Mahurkar detalló que “la Bhagavad Gita es una de las escrituras más veneradas del hinduismo. Geeta ha sido la inspiración para innumerables sanyasis, brahmcharis y leyendas que viven una vida de autocontrol y realizan actos nobles desinteresados. Desconocemos la motivación y la lógica detrás de esta escena innecesaria en la vida de un científico. Pero este es un ataque directo a las creencias religiosas de mil millones de hindúes tolerantes, más bien equivale a librar una guerra contra la comunidad hindú y casi parece ser parte de una conspiración mayor de las fuerzas anti-hindúes”.

El mensaje de Mahurkar culmina con un llamado directo al director Christopher Nolan. “Tiene una gran admiración en la India por su arte cinematográfico. Creemos que si elimina esta escena y hace lo necesario para ganarse los corazones de los hindúes, contribuirá en gran medida a establecer sus credenciales como un ser humano sensibilizado y le brindará la amistad de miles de millones de personas agradables”.

De todos modos, Oppenheimer ha resultado ser un éxito total en India. De hecho, la cinta en dos días consiguió recaudar más de 3.6 millones de dólares.

MOVIE OPPENHEIMER’S ATTACK ON BHAGWAD GEETA

Press Release of Save Culture Save India Foundation

Date: July 22, 2023

It has come to the notice of Save Culture Save India Foundation that the movie Oppenheimer which was released on 21st July contains scenes which make a scathing… pic.twitter.com/RmJI0q9pXi

— Uday Mahurkar (@UdayMahurkar) July 22, 2023