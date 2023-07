“Era infeliz”: Rainn Wilson confiensa cómo se sintió al grabar “The Office”

Pese a que Dwight Schrute es uno de los personajes más queridos y recordados de “The Office”, la experiencia del actor Rainn Wilson durante el rodaje de la serie de televisión no resultó tan cómoda como se podría creer.

Recientemente, el intérprete estadounidense reveló su experiencia en un diálogo con el podcast “Club Random”. Ahí admitió que el papel del peculiar oficinista de Dunder Mifflin no era suficiente para satisfacer las expectativas que tenía sobre su carrera.

“Cuando estaba en “The Office”, pasé varios años realmente infeliz porque no era suficiente”, comentó el actor en el encuentro con el presentador Bill Maher. “Estaba pensando, ‘¿Por qué no soy una estrella de cine?, ¿por qué no soy el próximo Jack Black o el próximo Will Ferrell?, ¿cómo es que no puedo tener una carrera cinematográfica?”, dijo.

“Estaba ganando cientos de miles de dólares, pero quería millones. Era una estrella de televisión, pero quería ser una estrella de cine. Nunca fue suficiente. Los humanos han vivido durante cientos de miles de años, y ‘nunca es suficiente'”.

Un cambio de perspectiva

Claro que aquel desgano no duró por siempre. Eventualmente, Wilson se dio cuenta de que estaba en uno de los “grandes programas de la televisión”. Mal que mal, la versión americana del show siempre aparece en los rankings que miden a las grandes creaciones de la TV. Además, fue galardonada con cinco premios Emmy y una serie de nominaciones en varias ceremonias.

“Ahora me doy cuenta de que estoy en un programa exitoso, nominado al Emmy todos los años, ganando mucho dinero, trabajando con Steve Carell, Jenna Fischer y John Krasinski. Y estos increíbles escritores y directores increíbles como Paul Feig”, admitió. “A la gente le encanta. Y yo no lo estaba disfrutando”, puntualizó.

La serie de NBC duró nueve temporadas y puso en la primera línea de la comedia a Rainn Wilson y compañía. Se trató del gran papel del oriundo de Seattle, quien nunca ha protagonizado un rol estelar en una producción de gran alcance gestada en Hollywood.

Revisa la conversación completa a continuación: