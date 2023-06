“Among Us” da el salto a la pantalla chica y tendrá su propia serie

No hay dudas en torno al éxito que ha alcanzado Among Us en los últimos años y ahora se anunció de manera oficial que tendrá su propia serie de televisión con la que podría aumentar aún más su popularidad.

El juego desarrollado por InnerSloth fue lanzado en el año 2018, con un parejo debut, pero fue durante la pandemia cuando se masificó en todo el mundo, con miles de jugadores. Además, su diversidad de plataformas fue lo que más ayudó para su impacto.

Si bien su mejor momento ya quedó en el paso, como sucedió con varios videojuegos, probablemente vuelva a tener un impulso gracias a su salto a otro formato totalmente diferente. Según los reportes, Among Us se sumará a la larga lista de títulos gamer que tendrán una adaptación televisiva.

La información aún es bastante preliminar, pero se sabe que será una serie animada bajo la firma de CBS Studios y el proyecto estará a cargo de Owen Dennis, quien está detrás de Infinity Train.

Dennis se desempeñará como creador de la historia original y también ejercerá como productor ejecutivo. A falta más detalles, se espera que la caricatura siga fielmente la línea del juego; tendríamos de vuelta a la tripulación espacial y al impostor asesino. En este sentido, probablemente sea una mezcla de humor y misterio.

InnerSloth emitió un comunicado oficial en torno a este proyecto, agradeciendo el apoyo a Among Us y destacando la posibilidad de crear una serie. “Estamos tan emocionados y sorprendidos de que conseguimos esta oportunidad”.

“Estén seguros de que los tendremos actualizados cuando haya más información, pero por ahora sólo queríamos compartir la noticia (…) cosas como estas no son posibles sin todos nuestros jugadores y voy a llorar de tan solo pensarlo”, añadieron.