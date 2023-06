TUDUM: revisa los estrenos anunciados en el evento de Netflix

Netflix ha anunciado una serie de nuevos estrenos y temporadas en su reciente evento global TUDUM. El evento, que se llevó a cabo en Sao Paulo, Brasil, contó con la presencia de actores como Chris Hemsworth, Henry Cavill y Arnold Schwarzenegger, quienes promocionaron las producciones de Netflix en las que participan.

Aquí te presentamos una lista de los títulos más relevantes y sus adelantos:

Reality inspirado en “El Juego del Calamar”: Netflix está preparando un reality inspirado en la exitosa serie de 2021. En este programa, 456 participantes se enfrentarán a pruebas inspiradas en lo que se vio en la ficción coreana. Este proyecto tiene como fecha de estreno noviembre próximo.

“Berlín”: La historia del personaje de “La casa de papel” ya tiene mes de estreno. En diciembre, el personaje interpretado por Pedro Alonso llegará a Netflix para contar la vida de Berlín antes de los sucesos ocurridos en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

“You”: Penn Badgley (Joe en la serie) mostró el adelanto de la última temporada de “You”, que aún no tiene fecha de estreno.

“Élite, temporada 7”: El próximo 20 de octubre llegará a Netflix la nueva temporada de la producción española. Una de las grandes sorpresas que adelantaron para TUDUM fue la llegada de la cantante Anitta al elenco.

“Lupin”: La serie sobre el detective tendrá una tercera entrega que se estrenará el próximo 5 de octubre. Esta vez la exitosa producción francesa tendrá 7 capítulos.

“The Three-Body Problem”: De los creadores de “Game of Thrones”, David Benioff y D.B. Weiss, esta serie está basada en los libros de Cixin Liu. La ficción se estrenará en enero del 2024.

“All the Light We Cannot See”: Serie ambientada en la Segunda Guerra Mundial basada en el libro homónimo escrito por Anthony Doerr. La producción se estrenará el próximo 2 de noviembre.



“Emily in Paris”: Para la cuarta entrega de la serie protagonizada por Lilly Collins, la actriz comentó la posibilidad de que su personaje tenga unas pequeñas vacaciones en Roma.

“Heart of Stone”: La película protagonizada por Gal Gadot presentó su primer tráiler del thriller de acción que se estrenará el próximo 11 de agosto.



Estos son solo algunos de los emocionantes estrenos que Netflix tiene preparados para sus espectadores en los próximos meses. ¡Prepárate para una temporada llena de entretenimiento de alta calidad!