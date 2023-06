¿Hasta dónde llegarías por tu equipo? “Barrabrava”, la serie que retrata la cruda violencia detrás del fútbol

Este próximo viernes 23 de junio se estrena la nueva serie de Prime Video: Barrabrava. Un drama que va más allá del deporte, y que muestra como hombres despreciados por el sistema encuentran un lugar de pertenencia y respeto en las tribunas del estadio.

Esta nueva propuesta audiovisual está protagonizada por Gastón Pauls, Matías Mayer, Gustavo Garzón y Liz Solari, entre otras estrellas argentinas, quienes dan vida a una historia de poder, ambición, familia, amor y lujuria, y sobre todo, fútbol.

ADN estuvo en el lanzamiento oficial de Barrabrava en Buenos Aires, Argentina, en donde su director, Jesús Braceras, entregó más detalles de esta serie que sigue a César (Gastón Pauls) y Polaco (Matías Mayer), hermanos y piezas clave en la operación de la barra brava, un grupo de hooligans del Club Atlético Libertad del Puerto, quienes son expulsados de esta hinchada de su amado club después de una pelea interna feroz, hecho que comenzará una guerra que pondrá a prueba su hermandad.

“Un fenómeno 100% argentino”

“El mundo barra siempre me llamó la atención, me parece un fenómeno 100% argentino, es un hecho que existe únicamente en este país. Existen hinchadas violentas, pero de la manera que se da en la argentina es un fenómeno único y me parecía que los que teníamos que contar esta historia éramos nosotros”, comenzó explicando el realizador respecto al nacimiento de esta serie.

“Me llamó la atención por un montón de motivos: la efervescencia, la pasión y el nivel de organización ilícita que tiene muchas capas relacionadas. Pero sobre todo, la violencia ligada al fútbol, que en su mayor expresión se ve en las barras, pero siempre llamó atención con el fútbol termina siendo el cráter de un volcán: sale lo bueno y lo malo”, agregó Braceras.

Bajo ese contexto, el director se refirió al germen de la violencia en el fútbol y relató: “Veo muchas veces —en los partidos— de chicos, como los padres muchas veces se sacan con los árbitros, ahí algo hay, que no sé muy bien la razón, pero saca cosas que no son tan buen y la barras son la máxima expresión de eso. La idea era tratar de entender qué hay detrás de este fenómeno”.

“Estoy convencido que (las barras bravas) son un fenómeno argentino de exportación, muchas de las cosas se están exportan a otros países, cantos o manera de organizar, y es único porque sí, hay violencia en otras hinchadas, pero no hay una organización con fines de lucro detrás de eso, no hay vínculo con la política y la dirigencia del club, todo eso se da únicamente en Argentina”, complementó.

Un pantallazo sin juzgar

Pero atención, ya que el cineasta expuso que “no es que el fútbol es violencia, pero (las barras) son fenómenos donde están todos implicados, porque para que existan también hay complicada alrededor de ese mundo, y es un contexto del cual se benefician muchos”.

En tanto, si bien Barrabrava pone el tema de las hinchadas en el fútbol, Jesús Bracerasa recalcó: “La serie no busca hacer un análisis sociológico de las barras, da un pantallazo bastante completo, pero no intenta tomar posición, no juzga a los barras”.

Finalmente, la mente detrás de esta producción argentina adelantó lo que será su estreno y dijo: “Van a ver una historia que los va atrapar por completo, van a entender a estos personajes más allá de la barra brava”.

“Lo que nos permiten estos personajes es ir conociendo el funcionamiento de la barra, por qué actuan como actuan, por qué reaccionan como lo hacen y a raíz de eso, podemos quizás, dar un poco de luz al comportamiento de la barra”, cerró Jesús Braceras.