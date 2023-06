Pedro Pascal podría recibir doble nominación a los premios Emmy por “The Last of Us” y “Saturday Night Live”

Pedro Pascal continúa dejando huella en Hollywood y en el resto del mundo, ya que se reveló que podría ser nominado en dos categorías en los premios Emmy.

La cadena NBC, que produce Saturday Night Live, envió su nombre junto al de los otros 15 anfitriones del programa para que sean considerados como Mejor Actor Invitado a una serie de comedia por su brillante conducción del programa en febrero.

Además de Pedro Pascal, el canal postuló a Miles Teller, Brendan Gleeson, Dave Chappelle, Steve Martin & Martin Short, Austin Butler, Michael B. Jordan, Travis Kelce, Megan Thee Stallion, Amy Schumer, Keke Palmer, Aubrey Plaza, Jenna Ortega, Quinta Brunson y Molly Shannon.

Pero esa no es la única nominación que baraja Pascal, ya que también podría ser elegido como candidato a Mejor Actor de Drama por su interpretación en la aclamada serie de HBO, The Last of Us.

La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, encargada de los premios Emmy, tendrá la difícil tarea de seleccionar a los seis actores y seis actrices de entre más de 200 postulantes en las categorías de Mejor Actor y Mejor Actriz Invitada en una serie de comedia. Las nominaciones finales serán anunciadas el 12 de julio.

El pasado de la familia de Pedro Pascal

Tal como explicó Pedro Pascal en su show en Saturday Night Live, el actor nació en Chile. Sin embargo, 9 meses después de su nacimiento, su familia debió escapar de la dictadura de Augusto Pinochet del año 1973.

“Nos ofrecieron asilo político en Dinamarca y poco después recibieron una oferta de trabajo en EEUU. Por esa razón, por esa oportunidad, me crié aquí. Ese es el poder de nuestra cultura. A este país viene gente de todo el mundo para ofrecer lo mejor que tiene”. Ha contado el actor en múltiples ocasiones.

“Mi familia fue valiente, sin ellos no estaría aquí, en este maravilloso país. Y, ciertamente, no estaría parado aquí contigo toda esta noche”, dijo el actor, un poco nervioso al inicio del show.