¡Atención cinéfilos! Estos son algunos de los mejores estrenos para los próximos meses

El tiempo sigue avanzando muy rápido y este año, que ya ha tenido importantes estrenos cinematográficos, aún tiene muchos más títulos importantes que ofrecernos durante los próximos meses.

Uno de los últimos lanzamientos fue Spider-Man: Across the Spider-Verse, que aún no cumple una semana en cartelera y sigue cosechando éxitos. Revisando un poco más atrás, pero sin ir más lejos, llegaron películas como La Sirenita, Guardianes de la Galaxia: Vol. 3 y Rápidos y Furiosos X.

Otros filmes destacados fueron Super Mario Bros: La película, Shazam 2, Scream 6, Creed III y Ant-Man and the Wasp: Quantumania, entre otros.

Pero si la primera mitad del año ha sido buena, aún hay muchos más proyectos próximos a debutar y en torno a los cuales existen muchas expectativas. Esto considera secuelas de importantes historias, así como también la llegada de comentadas cintas.

Dentro de la cartelera de estrenos para los próximos meses destacan algunos títulos como Misión Imposible 7: Sentencia mortal – Parte 1, Indiana Jones 5, Asteroid City, Oppenheimer, The Flash y Barbie, junto a varios otros.

Más películas que llegarán en 2023

Transformers: El despertar de las bestias | 8 de junio.

The Flash | 15 de junio.

Asteroid City| 16 de junio.

Indiana Jones 5 | 29 de junio.

Misión imposible Sentencia mortal – Parte 1 | 13 de junio.

Oppenheimer | 20 de julio.

Barbie| 20 de julio.

Meg 2: The Trench (Megalodón 2: El Gran Abismo) | 3 de agosto.

Gran Turismo | 11 de agosto.

Blue Beetle | 17 de agosto.

The Equalizer 3 | 31 de agosto.

Los indestructibles 4 | 22 de septiembre.

Saw X | 26 de octubre.

Dune 2 | 2 de noviembre.

The Marvels | 9 de noviembre.

Aquaman 2 | 22 de diciembre.

Hay que recordar que algunos estrenos pueden variar según la agenda de cada país. Esto, sin considerar eventuales retrasos.