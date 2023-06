Ghost in the Shell llega a la TV nacional en un mes cargado con películas de anime

Comienza el mes de junio, y con ello, se actualiza la parrilla programática de Senpai TV, canal dedicado al anime 100% al anime, y que tendrá una serie de novedades.

Esto porque durante todos los domingos del presente mes llegará una película del género, en una selección de importantes títulos.

Ghost in the Shell y Akira encabezan cartelera

Los fines de semana de cine de anime lo inaugurará Ghost in the Shell, la cual llegará este domingo 4 de junio en su idioma original y subtitulada al español.

Mientras que para el 11 y 18 del presente mes, arribará a las pantallas “Lupin the Third: Goemon’s Blood Spray” y “Lupin the Third: Daisuke Jigen’s Gravestone“.

En tanto, una de las cintas más reconocidas y consideradas de culto en el género, “Akira”, se estrenará el domingo 25 de junio.

Nuevas series

En tanto, desde las 21:30 horas del miércoles 14, llega a la señal “Katekyo Hitman Reborn!”, que presentará su primera temporada subtitulada al español. La serie cuenta la historia de un estudiante de secundaria cuya vida cambia drásticamente cuando descubre que es el heredero del poderoso grupo mafioso Vongola Famiglia.

Posteriormente, el miércoles 28 de junio llegará el esperado estreno de la segunda temporada de “Uta no Prince Sama”. En esta serie, Haruka Nanami ingresa a la prestigiosa Academia Saotome, donde se encuentra rodeada de talentosos jóvenes músicos que luchan por convertirse en las próximas estrellas del mundo de la música.

Por otro lado, las tradicionales maratones comenzarán este sábado 2, con 13 capítulos de “Cinderella Boy”. El sábado 10 y 17 de junio se llevarán a cabo dos maratones de “Lupin The Third (Parte 4)” con un total de 24 capítulos.

Finalmente, el sábado 24 de junio se realizará una maratón de “Highschool of the Dead”, en la que se emitirán los 12 capítulos completos de esta apasionante historia de acción y supervivencia en un mundo asolado por un apocalipsis zombie.

Todas estas series y películas los podrás seguir en Senpai TV, canal que está 100% dedicado al anime y al que se puede acceder mediante el cableoperador VTR (canal 758) y a través de Zapping (canal 107).