¿Estás de acuerdo? Estas son las cinco películas más graciosas según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial sigue dando mucho de qué hablar en distintos ámbitos y generando diferentes puntos de vista, pero también ha sido utilizada para elaborar un listado con las cinco películas más graciosas de la historia.

Este tipo de tecnología presenta varias funciones y, en el ámbito cinematográfico ha llamado la atención más de alguna vez. Por una parte, genera incertidumbre por el hecho de qué tanto podría llegar a hacer a futuro, previendo un eventual reemplazo de los escritores humanos.

También es abordada por lo que puede llegar a plasmar en la pantalla. Esto, haciendo referencia a la utilización de imágenes y voz de diferentes actores, llegando a tal punto de mantenerlos vigentes hasta después de muertos.

Leer también Kimetsu no Yaiba capítulo 8: cuándo y a qué hora ver el nuevo episodio de la tercera temporada

Pero no todo gira en torno a noticias alarmantes, ya que también tiene utilidades serviciales y anecdóticas. Dentro de un sinfín de posibilidades para consultar y solicitar, se le pidió a la IA que hiciera un ránking con los títulos más divertidos.

De manera concreta, fue el servidor de inteligencia artificial ChatGPT que entregó un listado de las cinco películas más graciosas de la historia del cine y destaca el hecho de que cuatro de ellas son del siglo pasado.

Según explicó el servidor, esos film “han dejado una marca en la historia del cine y han sido aclamadas tanto por el público como por la crítica como algunas de las comedias más divertidas de todos los tiempos”.

Listado de títulos

1.- Some Like It Hot (Algunos prefieren quemarse) – 1959, dirigida por Billy Wilder.

2.- Airplane! (¿Y dónde está el piloto?) – 1980, dirigida por Jim Abrahams y los hermanos Zucker.

3.- Monty Python and the Holy Grail (Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores) – 1975, dirigida por Terry Gilliam y Terry Jones.

4.- Ghostbusters (Los cazafantasmas) – 1984, dirigida por Ivan Reitman.

5.- Bridesmaids (Damas en guerra) – 2011, dirigida por Paul Feig.