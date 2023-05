Zack Snyder y Stephen King reaccionaron a “The Flash” y solo tuvieron elogios

Cada vez falta menos para el estreno de The Flash y durante las últimas jornadas han salido a la luz diferentes críticas, incluyendo la excelente valoración de Zack Snyder y Stephen King.

Warner Bros. Pictures sigue preparando una de las películas más esperadas de los últimos años y que también está marcada por el espacio que ocupará en el universo cinematográfico de DC.

Además de todo lo que se considera desde el aspecto cinematográfico, y de la historia, por otra parte, hay expectación por lo que será el regreso de Ezra Miller después de todas sus polémicas y escándalos.

Bajo este contexto, se espera que el film sea lo suficientemente atractivo como para dejar de lado todo lo ajeno y posicionarse dentro de la franquicia. Y, hasta ahora, todo indica que logrará el éxito esperado.

Las reacciones de los expertos

Hace unos días, Stephen King tuvo la posibilidad de ver The Flash, y solo tuvo elogios, asegurando que “tiene todo lo que quiero ver en una película“.

“Este es el tipo de películas que necesitamos ahora mismo“, agregó, dando cuenta de lo que puede llegar a ofrecer la cinta dirigida por Andrés Muschietti.

“Tuve una proyección anticipada de The Flash hoy. Por regla general, no me gustan mucho las películas de superhéroes, pero esta es especial. Es sincera, divertida y llamativa. Me encantó“, escribió King en redes sociales.

Ahora se sumó una voz bastante interesante y cercana a lo que es DC, Zack Snyder, quien también tuvo buenas críticas sobre The Flash, que presenta una historia adaptada de los cómics Flashpoint.

Junto a una fotografía desde un cine IMAX, lugar donde pudo ver la película, el cineasta fue bastante preciso con sus reacciones, escribiendo que es “la mejor película de la historia de DC“.