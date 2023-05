Durante esta semana se liberó el primer tráiler oficial de la película de Gran Turismo, otro ambicioso proyecto cinematográfico que apuesta por la adaptación de un popular videojuego.

El año pasado se anunció la noticia y generó un gran revuelo en el mundo gamer, sumándose a los demás títulos que darán el salto desde las consolas. Además, la información que se iba dando a conocer poco a poco aumentaba las expectativas del público.

Asimismo, uno de los puntos más llamativos de esta película es el rol protagónico de David Harbour, quien se sumó al proyecto en septiembre del 2022. Junto a su llegada, también se publicó una pequeña sinopsis que adelantaba la historia que se planteará.

Tras varios meses de espera, finalmente llegó el primer tráiler de la película live-action de Gran Turismo, revelando detalles concretos sobre lo que veremos en pantalla y con imágenes de mucha adrenalina y, por supuesto, con acción a alta velocidad.

Un punto que destacó el director del proyecto, Neill Blomkamp, es la confianza depositada en su propuesta. “No hubo un puñado de ejecutivos que dijeran, ‘Bueno, realmente creemos que debería ser así’ (…) con Gran Turismo, tienes una IP muy bien conocida que no carga con estas nociones preconcebidas sobre cómo debería verse esta adaptación. Esto me dio mucha libertad creativa para ir y hacerla”.

Así, el trabajo del cineasta detrás de films como District 9 (2009) Elysium (2013) y En la Mente del Demonio (2021) pudo desarrollarse de la mejor manera y ya podemos ver una parte con el adelanto.

Detalles del proyecto

La película a cargo de Blomkamp cuenta con un amplio equipo de guionistas, compuesto por Jason Hall, Will Dunn, Jon Hoeber, Erich Hoeber y Zach Baylin, quienes se basan en la exitosa saga desarrollada por Polyphony Digital.

Al tratarse de la adaptación de un juego de PlayStation, Sony tiene un papel importante en el desarrollo del proyecto, siendo distribuidores y productores junto a Columbia Pictures, Trigger Street Productions y 2.0 Entertainment.

Junto a David Harbour, el reparto principal está compuesto por Orlando Bloom, Archie Madekwe, Darren Barnet, Geri Halliwell, Djimon Hounsou y Bianca Bardoe, entre otros.

Sinopsis :

Basada en una historia real, la película cuenta cómo cumplió su sueño, un adolescente que jugaba a Gran Turismo, juego en el que ganó una serie de competiciones patrocinadas por Nissan, y que le sirvió de trampolín para acabar convirtiéndose en un piloto de carreras profesional.

“La película intenta llevarte a lo largo del viaje de alguien que primero experimentó virtualmente estas pistas legendarias, y luego tomó lo que aprendió dentro de una simulación y lo aplicó a un escenario de la vida real“, detalló Neill Blomkamp .

Gran Turismo tiene agendado su estreno para el 11 de agosto de este 2023.