Netflix estaría planificando una versión occidental de “El Juego del Calamar”

Durante las últimas horas salieron a la luz algunos rumores sobre la posibilidad de que Netflix realice una versión occidental de El Juego del Calamar y generó sorpresa entre los fanáticos.

La serie surcoreana logró alcanzar un gran éxito en la plataforma, posicionándose entre las favoritas de la gente en diversos lugares del mundo. Además, en lo que respecta a las estadísticas y datos duros, alcanzó importantes récords dentro del servicio.

Al ver que dio los resultados esperados, y mucho más, era cuestión de tiempo para que se confirmaran nuevas entregas. Así, llegó el anuncio oficial de la segunda temporada, que traerá de regreso a Lee Jung-jae como Seong Gi-hun y los creativos detrás de cámara.

Si bien esta noticia mantiene expectantes y felices a los seguidores, recientemente comenzó a viralizarse un rumor en torno a otro proyecto bajo el mismo título. De manera concreta, se trata de un posible remake.

El reconocido insider Jeff Sneider, que ha sido parte de importantes filtraciones del Universo Cinematográfico de Marvel, Star Wars y DC, fue quien comentó sobre esta “versión estadounidense”.

Además, detalló que los ejecutivos de la compañía están negociando con David Fincher para que asuma el mando de esta producción y se siente en la silla del director. De igual manera, precisó que no se sabe sobre la postura y entusiasmo que tendría el cineasta de firmar con Netflix y encabezar esta versión occidental de El Juego del Calamar.

HOT RUMOR: Netflix is courting DAVID FINCHER to produce and direct an American take on SQUID GAME. No idea whether he's engaging, but they want him to tackle this project BADLY, per multiple sources.

— Jeff Sneider (@TheInSneider) April 13, 2023