The Weeknd protagonizará película junto a Jenna Ortega

El músico Abel Makkonen Tesfaye, más conocido como The Weeknd, ya tiene listo su debut en la pantalla grande, y lo hará nada más ni nada menos que de la mano de Jenna Ortega, la joven que alcanzó su peak tras protagonizar Wednesday, la aclamada serie de Netflix que retrata el día a día de Merlina Addams.

Según reporta Variety, el canadiense también trabajara en la cinta como escritor y productor, presentando también una idea original para el argumento, aunque se desconocen por el momento, más detalles de su rol.

Y es que otros detalles que sí se saben es que la película estará bajo el cargo en dirección de Trey Edward Shults, conocido por liderar del drama Krisha (2015) y Waves (2019), y la película de terror psicológico It Comes at Night (2017).

Además, según constató el portal Deadline, otro de los actores que integrará a la cinta es Barry Keoghan, joven conocido por sus apariciones en Dunkink (2017), Eternals (2021) y The Batman (2022).

Cabe destacar que el artista debutará en la pantalla bajo el formato de serie en 2023 The Idol de HBO.