La película de “Super Mario Bros” modificó su fecha de estreno

Durante esta semana se publicó un importante anuncio en torno a la fecha de estreno de la película de Super Mario Bros que alegró a los fanáticos.

Nintendo, Illumination y Universal Pictures están detrás de este proyecto que se posiciona como uno de los más esperados para el primer semestre de este año.

Existe una gran expectación sobre el film que trae de regreso al querido fontanero de los videojuegos. Además, para esta adaptación animada destaca la conformación de un elenco de primer nivel en las voces originales (en inglés).

Desde que se confirmó el proyecto y fue anunciado de manera oficial, poco a poco se han ido liberando importantes detalles e información sobre la trama.

Ahora, las productoras y desarrolladores detrás de la cinta anunciaron una configuración en el calendario que resultó ser una buena noticia.

La nueva fecha de estreno para la película de Super Mario Bros quedó fijada para el próximo 5 de abril. De igual manera, se debe destacar que no será así para todos los países. Pero para Chile se podrá disfrutar a partir desde esa fecha.

Wahoo! The #SuperMarioMovie is moving from April 7 to April 5 in the US and in more than 60 markets around the world. The movie hits theaters in additional markets in April and May, with Japan opening April 28. pic.twitter.com/CjlikfC3cu

— The Super Mario Bros. Movie (@supermariomovie) February 28, 2023