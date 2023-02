“Venom 3”: ya comenzaron los trabajos para la nueva entrega

Durante la jornada de este miércoles 22 de febrero se confirmó de manera oficial que ya comenzaron los trabajos de preproducción de Venom 3.

Luego del estreno de Venom: Carnage liberado se comenzó a hablar sobre la posibilidad de que se desarrollara una nueva entrega y los fanáticos fueron complacidos.

No tuvo que pasar mucho tiempo para que Sony Pictures y Columbia Pictures anunciaran la tercera película. Posteriormente, Tom Hardy publicó una imagen del libreto en redes sociales, aumentando las expectativas de los fans.

A pesar de que a mediados del 2022 ya era algo totalmente confirmado, no se liberaron nuevos detalles durante varios meses, hasta ahora.

Hoy, la noticia llega una vez más de la mano de Hardy, el actor protagonista de la película que le da vida a Eddie Brock/Venom y estará de regreso en la próxima entrega.

Al igual que en junio del año pasado, Tom utilizó su cuenta de Instagram para compartir un video del “recuerdo” junto al cual escribió un texto confirmando que ya trabajan en la producción del proyecto.

“Mientras trabajaba en la preproducción de V3 (…) surgió este recuerdo“, notificó el intérprete en la escena de su entrega anterior.

Tom hardy shared the pre production clip of venom 3.

Full clip on Tom hardy's instagram handle#Venom3 #venom#TomHardy #MarvelStudios pic.twitter.com/pRKRxe2fHs

— Multiverse (@Marvelous_616) February 22, 2023