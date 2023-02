“House of the Dragon”: confirman fecha de estreno para la temporada 2

Durante la jornada de este miércoles se anunciaron importantes noticias sobre la temporada 2 de House of the Dragon y su lanzamiento.

La exitosa precuela de otro gran título como Game of Thrones logró cautivar al público manteniendo la expectativa semana a semana.

Con 10 capítulos, el último siendo estrenado el 23 de octubre del 2022, la serie no concluyó del todo, dejando la puerta abierta para una nueva entrega.

Al igual que durante todo el desarrollo de la primera temporada, el episodio final dejó a los fanáticos con ganas seguir viendo y profundizar en la historia.

Si bien se sabía que llegarían más episodios, desde octubre del 2022 hasta la fecha no se habían entregado más detalles, mucho menos algo relacionado al estreno.

Ahora, finalmente se tiene información confirmada respecto a una fecha estimada para la continuación de la serie.

Fecha de estreno

Según consignaron desde Variety, el CEO de HBO y HBO Max, Casey Bloys, se refirió al periodo para el que podríamos tener nuevos capítulos.

En rigor, plantean como “una buena suposición” que la temporada 2 de House of the Dragon llegue a mediados del año 2024.

De manera concreta, Bloys habla de la fecha de estreno para el verano (en el hemisferio norte) de 2024. También se confirmó que la nueva entrega ya está en desarrollo.

Considerando que los trabajos iniciales ya comenzaron, también se apunta que podría llegar durante la primera parte de la ventana presupuestada.

Lo que veremos en la historia

Por el momento no hay más detalles ni información concreta sobre lo que traerá la nueva temporada de House of the Dragon, pero se puede identificar la línea que seguirá la narración.

Teniendo en cuenta que la escena final de la primera parte nos dejó en claro que la Danza de los Dragones ya comenzó, se puede anticipar lo que está por venir.

Siguiendo la historia de los libros originales, podríamos esperar una guerra en la que los Targaryan buscarán recuperar el Trono de Hierro.

Además, se espera que volvamos a ver a las princesas Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) y Rhaenys Targaryen (Eve Best), al príncipe Daemon Targaryen (Matt Smith), la reina Alicent Hightower (Olivia Cooke) y Criston Cole (Fabien Frankel).