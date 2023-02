Star Wars: se revela importante información sobre “The Mandalorian” y “The Book of Boba Fett”

Durante las últimas horas se anunciaron importantes noticias para el futuro de The Mandalorian y The Book of Boba Fett.

Las exitosas series de Star Wars, que tienen una conexión directa, son ampliamente consideradas por los productores de la franquicia y ya piensan en lo próximo.

El 1 de marzo se estrenará la temporada 3 de la historia protagonizada por Din Djarin y Grogu. Los fanáticos esperan con ansias la continuación que llega con nuevas aventuras.

Pero recientemente se confirmaron nuevas noticias en torno a la popular producción que marcó un hito dentro de la saga galáctica.

Según consignó Making Star Wars, Jon Favreau aseguró que ya tiene escrita la cuarta temporada de la serie. Además, señalaron que las grabaciones comenzarían en octubre de este año.

“Tenemos que saber dónde vamos a contar una historia completamente formada, así que la trazamos; Dave -Filoni- y yo. Lentamente, escribes cada episodio”, consignó el creativo.

“Estaba escribiendo durante la post-producción -de la tercera temporada- porque todo debe sentirse como una continuación y una historia completa”, complementó.

Temporada 2 de Boba Fett

Además de asegurar la continuación de The Mandalorian, la fuente también apuntó a una nueva entrega de The Book of Boba Fett.

Desde ‘MSW‘ aseguran que la segunda temporada de la serie ya estaría en pre-producción, en trabajos de un proceso creativo.

Por el momento no se conocen más detalles ni de los episodios, la historia ni los directores a cargo. Por ahora solo queda esperar nuevas actualizaciones.

Así, Star Wars sigue apostando por una de sus series más exitosas de los últimos años y su spin-off basado en un icónico personaje. Esto, a la espera de que se estrenen nuevos títulos como Ahsoka, The Acolyte, o nuevas entregas como la segunda temporada de Andor.