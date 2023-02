“Deadpool 3”: Emma Corrin se suma al elenco principal

Durante la tarde de este martes 14 de febrero se confirmó de manera oficial que Emma Corrin se sumará al elenco principal de Deadpool 3.

Hace ya algunas semanas se comenzó a especular con la posibilidad de que la actriz británica se sumaría a Marvel Studios. Posteriormente, se apuntó a que llegaría a la tercera entrega del deslenguado antihéroe.

Finalmente fue el propio Ryan Reynolds, quien interpreta a Wade Wilson/Deadpool, el que confirmó la noticia a través de redes sociales.

Con un poco de humor, fiel a su estilo (y al del personaje), anunció la llegada de la intérprete británica de 27 años: “¡Nueva incorporación a la familia!” y “¡Bienvenida, Emma Corrin!“, fue parte del mensaje compartido en Twitter junto a una foto de la actriz.

De esta manera, la esperada película que se sumará al Universo Cinematográfico de Marvel sigue tomando forma con importantes detalles que entusiasman al público.

New addition to the family! The Deadpool family, for clarity. Which is just like a real family except with less swearing… Welcome, Emma Corrin! ⚔️❤️⚔️ pic.twitter.com/LSobi4AqO9

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) February 14, 2023