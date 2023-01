Confirman la película de “Rainbow Six” con el director de “John Wick”

Esta semana se confirmó la película de Rainbow Six, complaciendo a los fanáticos. Pero también llamó la atención el anuncio en torno a la dirección, que estará a cargo de Chad Stahelski (John Wick).

Las novelas de Tom Clancy siguen siendo objeto de inspiración, ya motivaron la creación de la popular saga de videojuegos y su posterior adaptación al formato cinematográfico.

De la mano de Amazon Studios, en el 2021 llegó Without Remorse, basada en la novela homónima de 1993. En aquella oportunidad, Stefano Sollima se desempeñó como director, mientras que Michal B. Jordan destaca como John Kelly, el protagonista

Ahora, según notificó The Hollywood Reporter, se está trabajando en el desarrollo de Rainbow Six, otro film que estará inspirado en la obra de Clancy.

Además de la literatura, es importante destacar el nombre que se ha ganado esta franquicia en el mundo gamer. Respecto al proyecto desarrollo, se tiene como referencia a Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege, juego del 2015.

Desde la misma fuente también reportaron que la cinta estará dirigida por Chad Stahelski, conocido popularmente por dirigir todas las entrenas de Jonh Wick.

Detalles de la nueva adaptación

Tal como ocurre con los libros, la película de Rainbow Six se presenta como una secuela de Without Remorse. De igual manera se esperan algunos cambios significativos.

Hay que tener en cuenta que en el film de 2021 se enfocaron principalmente en el origen de John Clark, por lo que fue una historia más personas y de contextualización.

Pero ahora, en la nueva entrega, se espera que se siga una línea diferente, apegándose más a la obra de Tom Clancy, con muchas más escenas de acción y una línea narrativa distinta.

Un punto, no menor, a tener en cuenta, es que al ser una película basada en las novelas, y no en los juegos, Ubisoft no se encuentra participando del proyecto.

Respecto al estreno, esta vez la distribución correrá por parte de Paramount Pictures, quienes aspiran a que la película se estrene en las salas de cine y no en streaming.

Por el momento no se conocen detalles más allá del regreso de Michael B. Jordan y la labor de Chad Stahelski. También se desconoce la eventual fecha de estreno.