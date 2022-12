Disney+ anuncia un documental sobre Stan Lee para el 2023

El pasado miércoles 28 de diciembre se celebraron los 100 años del nacimiento de Stan Lee y Disney+ anunció un documental especial en su honor.

No hay dudas sobre el gran legado que dejó el oriundo de Nueva York, siendo el creador de la mayoría de los grandes superhéroes de Marvel. Ahora, conmemorando su natalicio, la casa de Mickey Mouse le rendirá un homenaje.

A través de sus redes sociales, la compañía de streaming, en conjunto con Marvel Studios, anunció el lanzamiento de una pieza audiovisual que presentará su vida y obra.

“100 años de sueños. 100 años creando. 100 años de Stan Lee. Stan Lee, un documental original, se verá en 2023 en Disney+” escribieron en Twitter.

100 years of dreaming. 100 years of creating. 100 years of Stan Lee.

Stan Lee, an Original documentary, is streaming 2023 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/7MlWtP1IVD

— Marvel Studios (@MarvelStudios) December 28, 2022