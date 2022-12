No llegará el próximo año: actor de House of the Dragon revela que rodaje de la segunda temporada durará cerca de ocho meses

Un éxito rotundo fue lo que consiguió la serie precuela de Game of Thrones, House of the Dragon, lo cual concluyó con el anuncio de una segunda temporada.

Mucho se especuló sobre cuál sería la fecha para continuar la trama de los Targaryen y su guerra civil, apuntando a 2023 como el más probable año, tomando en cuenta que Juego de Tronos emitía temporadas de forma anual.

Sin embargo, estas suposiciones quedaron totalmente descartadas luego de que el actor Ewan Mitchell, quien encarnó a Aemond Targaryen, entregara más antecedentes sobre la nueva temporada.

“Durante la primera temporada hemos visto a la familia haciendo equilibrios en el filo de un cuchillo. Todo lo que hace falta es un empujón de cualquier lado para que salga la sangre. Creo que Aemond es el tipo que comienza el efecto dominó que llevará a la Danza de los Dragones”, señaló en conversación con The Face.

“Si la primera temporada veíamos a Aemond calentándose, la segunda temporada será una gran guerra“, agregó respecto a su personaje.

Segunda temporada no llegará en 2023

En ese contexto, Ewan Mitchell informó además que el próximo año iniciarán el proceso de grabaciones, lo cual tomará ocho meses.

“Vamos a estar rodando durante ocho meses el próximo año. Estamos en la fase de preparación ahora, y es por lo que ahora tengo el pelo corto, para poder ajustar las pelucas“, afirmó.

De esta forma, queda completamente descartado la llegada de La Casa del Dragón a la televisión durante 2023, puesto que si se toma en consideración la realización de la primera temporada, la cual se terminó de rodar en febrero de 2022, la serie se estrenó seis meses después, en el mes de agosto.

Por lo tanto, la segunda temporada de la serie que narra el conflicto entre los Targaryen posiblemente arribe a la pantalla chica durante 2024.