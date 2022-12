“Avatar 2”: a pesar de su éxito en taquilla no recaudó el dinero estimado para su estreno

Buena recepción ha tenido la reciente película de James Cameron, ya que según IMDb el filme tiene una puntuación de 8,1. Sin embargo, aún necesita recaudar un monto extra para recuperar lo invertido.

Avatar: El sentido del agua es probablemente una de las películas más esperadas de los últimos tiempos. Teniendo como precedente el éxito que tuvo la primera parte de la cinta en cines, cuando se convirtió en la película con mejor taquilla de la historia.

El debut en cines de “Avatar 2” alcanzó una buena suma luego de sus primeros días en la pantalla grande. En el primer fin de semana en los cines, Avatar: El sentido del agua recaudó 434, 5 millones de dólares. Sin embargo, lo conseguido hasta ahora no es suficiente para el director James Cameron, ya que se estimaba que la película en sus primeros días de estreno recolectara aproximadamente 525 millones.

El cineasta busca cubrir la totalidad de los gastos de la película que tardó más de diez años en producirse. El monto que se necesita recuperar son 2 mil millones de dólares (1.776.540.000 pesos chilenos).

En venta de entradas, la cinta se convirtió en la tercera película en rebasar la barrera de los 400 millones de dólares en pandemia. Solamente es superada por Doctor Strange in the Multiverse of Madness que obtuvo 442 millones de dólares y por Spider-Man: No Way Home con 600 millones.