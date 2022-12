“Death Stranding” dará el salto a la pantalla grande con una película live-action

Esta semana se dio a conocer que el popular videojuego de Sony, Death Stranding, pasará con su historia a la gran pantalla en una versión live-action.

La noticia sigue la tónica de los últimos días, en los que se confirmó la esperada serie de God of War y se anunció un proyecto de Warhammer 40.000 con Henry Cavill.

Ahora, PlayStation Sony repite la fórmula de The Last of Us y ‘GoW‘, aunque no de la misma manera, ya que, en vez de un programa televiso, será con una película.

Detalles de la película

El juego de acción creado por Hideo Kojima y lanzado el 2019 para PS4 tendrá su propia adaptación de la mano de Hammerstone Studios, de Alex Lebovici, la productora detrás de Barbarian.

“Estamos emocionados y honrados de tener la oportunidad de asociarnos con el brillante e icónico Hideo Kojima en su primera adaptación cinematográfica“, declaró Lebovici.

“A diferencia de otras adaptaciones de videojuegos de gran presupuesto, esta será algo mucho más íntimo y conectado a tierra. Nuestro objetivo es redefinir lo que podría ser una adaptación de un videojuego cuando tienes libertad creativa y artística”, agregó.

Reparto

Para la creación del juego, Norman Reedus (The Walking Dead) fue el encargado de darle vida a Sam Porter Bridges, el protagonista (prestando voz e imagen).

También formaron parte: Mads Mikkelsen (Animales Fantásticos), Léa Seydoux (007), Margaret Qualley (Había una vez en Hollywood) y Guillermo del Toro.

A pesar de que no hay nada confirmado sobre quiénes actuarán para la película, se espera que gran parte del elenco principal retome sus papeles, o al menos Reedus y Mikkelsen.

¿De qué se trata el videojuego?

Un evento terrible ha abierto una puerta entre los vivos y los muertos, lo que lleva a criaturas del más allá que deambulan por el mundo caído, colapsado por una sociedad desolada.

Con los restos desconectados del futuro de la humanidad en sus manos, los jugadores encarnan a Sam Bridges mientras se embarca en una misión para brindar esperanza a la humanidad al conectar a los últimos sobrevivientes de una América diezmada.