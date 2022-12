Nueva polémica en DC: Dwayne Johnson habría rechazado un cameo para “Shazam 2”

Durante las últimas horas salió un nuevo reporte relacionado a la actualidad del DC Studios, el que asegura que Dwayne Johnson habría rechazado un cameo para Shazam 2.

Según consigna el periodista de The Wrap, Umberto González, el actor se negó a una propuesta directa de Warner Bros Discovery para el UEDC.

La información detalla que el estudio le propuso a ‘La Roca’ aparecer en una escena de Fury of the Gods. La idea era ir entrelazando las historias de la franquicia de cara a un nuevo comienzo.

Sin embargo, la fuente asegura que Johnson no estaría dispuesto a formar parte del proyecto. Esto enciende la polémica entre una supuesta relación rota del actor con la firma cinematográfica.

Rock passed on doing a cameo in Shazam 2 when he was asked.

— Umberto Gonzalez (@elmayimbe) December 15, 2022