“Lo he visto cuatro veces”: The Last of Us incrementó las expectativas de los fans con infartante segundo trailer

HBO se encuentra en pleno apogeo de la promoción de The Last of Us, serie que llegará a las pantallas el próximo año y que está protagonizada por Pedro Pascal y Bella Rampsey.

En este contexto, la producción basada en la historia del videojuego de Naughty Dog y que está compuesta por 9 capítulos mostró su segundo trailer, el cual volvió a emocionar a los fanáticos y fanáticas.

Y es que en el primer adelanto de la serie se desataron una ola de expectativas de lo que podrá ser la adaptación de Craig Mazin, el también director de la aplaudida serie, Chernobyl.

Cabe destacar que The Last of Us es una historia que transporta a un mundo post-apocalíptico en el que una pandemia arrasó con todo. Sin embargo, en el fatídico contexto se presenta un último suspiro de esperanza por encontrar una cura, misión que Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Rampsey), adoptarán como propia.

Revisa algunas reacciones y el trailer a continuación:

I’ve watched this four times already — Fantasy 🎄🎁 (@fantasybabay) December 3, 2022

Could it be? Could we finally have a good adaptation of a video game? — Samantha Kamman (@Samantha_Kamman) December 4, 2022

Cannot wait. It looks incredible. — Ewan Pearson (@ewanpearson) December 3, 2022

Dude I am so excited — Euan 'Tadpole' Ingram 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@TadpoleRL) December 3, 2022

MY GOD!!! I AM SCREAMING!!! I will watch this trailer literally every day! It is absolutely perfect! — Francis🇮🇹 (@Francis09309862) December 3, 2022

IT LOOKS AMAZING OMG, AAAAAAAAAA I NEED HELP pic.twitter.com/ozjAKZTQE9 — SebaRand ❄️🍂 #MakeTASM3 (@RSebaRand) December 3, 2022