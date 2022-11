Descartan que Johnny Depp vuelva a ser Jack Sparrow: fuente cercana desestimó los rumores

Recientemente, se dio a conocer una noticia que emocionó a los fans de Johnny Depp y de su icónico personaje en los Piratas del Caribe. Según consignó The Sun, el actor vuelve a interpretar Jack Sparrow tras cinco años. Su última actuación como el pirata borracho fue en La venganza de Salazar, y la película de su supuesto regreso, se llamaría A Day At The Sea (Un día en el mar).

“Johnny está listo para regresar como el Capitán Jack Sparrow y está programado para comenzar a filmar a principios de febrero en un lugar ultrasecreto en el Reino Unido (…) Todo está en las primeras etapas y todavía no hay un director adjunto al proyecto que se llama A Day At The Sea“, afirmó la fuente a la que accedió The Sun.

Luego agregó: “Se espera que Johnny haga una sesión de prueba a principios de febrero. Antes de que la producción comience por completo (…) Se ha distribuido una hoja de llamadas entre los que saben (…) Bruce Hendricks, quien trabajó en las primeras tres películas, es nombrado productor ejecutivo del nuevo proyecto“.

Y más adelante, la fuente señala que “todos los demás detalles se mantienen bajo llave. Todo el proyecto está envuelto en secreto y Disney quiere mantener todo en secreto lo mejor que pueda“.

Sin embargo…

No obstante, el medio New York Post se contactó con una fuente cercana a Johnny Depp, la que desacreditó estos rumores sobre su supuesto regreso a Piratas del Caribe. En conversación con el medio estadounidense, este integrante del equipo del actor de 59 años, descartó que Depp estuviera próximo a grabar una película en su icónico papel como Jack Sparrow.

A su vez, New York Post también expuso que intentó contactarse con Disney para conocer más acerca de este supuesto regreso. Pero hasta la fecha la compañía estadounidense no se ha pronunciado.

De ocurrir este regreso de Depp a la exitosa franquicia de piratas, sería después de que fue marginado por Disney tras que su exesposa Amber Heard, denunciara en más de una ocasión, que el actor había sido violento con ella durante su matrimonio. Lo que ocasionó un mediático juicio, en el que Johnny Depp venció a Amber Heard.