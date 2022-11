“Percy Jackson”: Se descarta uno de los rumores para la futura serie en Disney+

Hace unos cuantos meses se confirmó que Disney+ está trabajando en una serie de Percy Jackson, apartada de las películas estrenadas en 2010 y 2013.

Lo que destaca para este nuevo proyecto es que habrá una participación directa de Rick Riordan, autor de los libros originales que han inspirado las adaptaciones.

Esto hace crecer las expectativas sobre lo que podremos ver a futuro. Poco a poco se ha ido revelando información oficial de los trabajos que ya está realizando en la compañía del ratón Mickey.

Como siempre, uno de los aspectos más llamativos es quiénes conformarán el elenco. Bajo este punto existen varios rumores sobre la aparición de rostros ya conocidos.

Desmarcados de las películas

En rigor, se especulaba con la participación de Logan Lerman, Brandon T. Jackson y Alexandra Daddario, protagonistas de las películas de 20th Century Fox. En aquella oportunidad interpretaron a Percy Jackson, Grover Underwood y Annabeth Chase, respectivamente.

Claramente, se apuntaba a que tendrían un rol secundario, como otros personajes, aunque sea algún cameo. Esto, considerando la serie llega como algo independiente y alejado de los films.

Varios fanáticos estaban conforme con este gesto, sin embargo, recientemente se descartó la posibilidad por parte del propio Riordan, quien está trabajando en la serie.

“La respuesta no debería sorprenderte si has leído todo lo que he dicho sobre las películas durante la última década”, comentó en su blog personal, haciendo referencia a la crítica que levantó en su momento.

“En esas películas participaron muchos actores maravillosos y talentosos. He sido bastante abierto sobre mis sentimientos con r

especto a las adaptaciones, pero eso no es culpa de los actores“.

“Dicho esto, el objetivo de estar involucrado en el programa de televisión es asegurarme de que esta sea una producción completamente diferente y un nuevo comienzo para Percy Jackson”.

“Eso significa que un elenco completamente nuevo le da su propio giro a los personajes, y es importante para el elenco y el equipo que tengan un borrón y cuenta nueva para trabajar. Por eso, no habrá cruce de casting entre las películas y el nuevo programa de televisión. Esto debe ser y será algo propio”, concluyó.

Lo que se sabe del nuevo programa

Hay que tener en cuenta que aún habrá que esperar bastante para ver la nueva serie de Percy Jackson, ya que tiene planificada su llegada a Disney+ para finales del 2023 o comienzos del 2024.

De todas formas, las labores iniciales ya están en marcha y van a un buen ritmo, considerando el plazo establecido. En esta misma línea, ya se conocen algunos aspectos importantes.

Lo primero a tener en cuenta es que la primera temporada contempla 8 capítulos. Esto da cuenta de más entregas y una forma para definir los arcos de la historia y plantear los acontecimientos.

También hay que consignar que el rodaje inició en junio de este año. Además, destaca que se combinarán escenarios reales y platós con tecnología similar a la utilizada en The Mandalorian.

Reparto

Con apenas 13 años, Walker Scobell asumirá el protagonismo, interpretando al hijo de Poseidón, Percy Jackson. Desde la compañía apuntan que la juventud del actor les permitirá seguir avanzando en la historia, mostrando un crecimiento.

Aryan Simhadri será Grover, mientras que Leah Sava Jeffries estará en el papel de Annabeth; estos son los amigos y acompañantes de Percy en su aventura.

Ambos fueron escogidos luego de varias pruebas en el casting para ver la química del trío y cómo pueden plasmar esta relación, fundamental para la historia, en la pantalla.