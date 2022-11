“Sandman”: La serie es renovada para una segunda temporada

Luego de una gran confusión y horas de incertidumbre, finalmente se confirmó la renovación de Sandman para una segunda temporada. Así, se dejan de lado los rumores y las fake news, dando tranquilidad a los seguidores de la serie.

El último episodio de la primera entrega fue liberado el 19 de agosto de 2022 y debido a la ausencia de noticias en torno al proyecto en estos meses, durante esta semana surgieron especulaciones erróneas sobre su futuro.

Las redes sociales comenzaban a llenarse de información falsa sobre su cancelación, lo que posteriormente fue desmentido por el propio Neil Gaiman.

Si bien se aclaró ese tema, Netflix seguía sin referirse a la serie de manera oficial, incluso DC publicó un tuit que después tuvo que borrar. Este post apelaba a la temporada 2.

Tras todo lo que se generó en torno a la continuación del título, llegó el esperado anuncio desde ‘La Gran N‘. A través de sus redes sociales, la compañía compartió la noticia con un texto alusivo y un video de presentación.

“Sí, es verdad: ¡The Sandman volverá a Netflix!“, fue parte de lo que publicaron, acompañado de una cita a Gaiman: “Hay algunas historias asombrosas que esperan a Morfeo y al resto de ellos… Ahora es el momento de volver al trabajo”.

“Hay una comida familiar por delante… Y Lucifer está esperando a que Morfeo regrese al infierno“, escribieron en Twitter, respondiendo ante la incertidumbre.

