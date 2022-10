Viola Davis y su éxito “La Mujer Rey”: “El racismo ha creado un sistema de castas y las mujeres negras están al final de la lista”

Por Ernesto Garrat.

La ganadora del Oscar Viola Davis está haciendo historia en la industria del cine de Hollywood. Su película La Mujer Rey, que se estrenó este jueves en las salas chilenas, fue número uno en taquilla en EE.UU. al momento de su debut norteamericano. Recaudó en su primer fin de semana nada menos que 19 millones de dólares.

Todo un hito si consideramos que se trata de una producción con elenco casi íntegramente afroamericano que reivindica no solo a un grupo racialmente que históricamente ha sido discriminado sino que además está protagonizada por un mujer.

La propia Viola Davis ocupa esa posición en el rol de Nanisca, una guerrera africana que forma parte de las amazonas llamadas Las Agojie: la guardia personal del rey de Dahomey en la África colonial del siglo XIX. Notable cinta comercial de aventuras, acción y con actos justicia hacia la escasa representación de la población afroamericana en la narrativa de Hollywood, “La Mujer Rey” ha puesto en el foco del éxito a Viola Davis como nunca antes.

Sentada frente a una audiencia de reporteros ávidos por conocer más de esta producción, Viola Davis aclara primero algunas ideas sobre Las Agojie, el grupo de guerreras africanas que realmente existió y que inspira el filme.

“La primera vez que oí hablar de las Agojie fue cuando empecé a hacer la película, en realidad, y eso que probablemente siempre he oído hablar de las Amazonas, pero ese es un nombre de los colonizadores. Así que yo sabía de ellos, pero sólo vagamente. Pero no fue hasta, probablemente, cuando Maria Bello realmente lanzó la idea en 2015 es que realmente profundicé en ella”, dice la productora y protagonista.

Y sigue: “Soy muy consciente de que no se debe decir Amazonas, sino que darles su nombre real, que es Agojie. Y sólo hay un libro que nos dieron a todos, que es Las Amazonas de la Esparta Negra, que se convirtió en nuestro libro de referencia en la investigación (…) Ellas eran las no deseadas. Eran las desechables. Una vez más, las mujeres negras son desechables. Eso es difícil de escuchar. Eran reclutadas en la unidad militar entre las edades de 8 y 14 años. Y si decidían que no querían ser una Agojie muchos de ellas eran decapitadas. No había opción. Si te convertías en una Agojie entonces no podías tener sexo, no podías casarte, no podías tener hijos”.

La actriz y productora Viola Davis, quien estuvo siete años luchando por materializar este proyecto, tiene plena consciencia de que La Mujer Rey es un mensaje poderoso en el contexto presente donde y cuando el racismo sigue siendo pan de cada día. “El racismo ha creado un sistema de castas y las mujeres negras están al final de la lista”, dice con convicción y reflexiona apasionada sobre cómo las mujeres afroamericanas han sido invisibilizadas: “Nuestro poder no se ve. No se ve nuestra belleza, nuestra complejidad. Hay una sensación de que somos tan fuertes que ni siquiera somos vulnerables. También existe la sensación de que somos invisibles incluso para nuestros homólogos blancos, nuestras homólogas blancas. Y creo que, una vez más, en lo que todo eso culmina. Y creo que esa es una de las razones por las que hay tantos problemas que afectan a las mujeres negras porque no somos vistas como valiosas”.

Con las Agojie en pantalla grande y liderando la taquilla global, las mujeres de ascendencia africana, dice Viola Davis, al fin se pueden sentir valiosas. “Y espero que, en cierto sentido, ayude a las mujeres negras a aprovechar ese espíritu guerrero que llevan dentro, porque todo viene de un lugar en el que se sienten dignas”, dice Davis. “Y es muy, muy importante que las mujeres negras vean que pueden liderar una taquilla global y que no tiene por qué ser una presencia masculina, que ni siquiera tiene que ser una presencia blanca. Son sólo ellas. Son ellas. Ellas son el foco”.

Frente a la interrogante hecha por la prensa acreditada de cómo esta película representa una lucha personal por reivindicar a la mujeres afro descendientes, Viola Davis usa la medida propia de su experiencia como actriz.

“Yo no puedo enfatizar lo suficiente lo mucho que hay que esforzarse por tu valor como actor y como artista. Y una vez más, siempre uso el ejemplo de las mejores actrices que he conocido a lo largo de toda mi carrera. Las Meryl Streep, las Julianne Moore, las Helen Mirren”, dice con pasión. “Podemos seguir y seguir, cierto. Y la razón por la que sabemos que son grandes es porque han tenido la oportunidad de demostrar que son grandes. Y el poder del arte es que traemos que el arte imita a la vida. La razón por la que se escriben así es porque sentimos que son dignos de ello. Mi narrativa como mujer negra de piel oscura no se siente digna. Hay un lenguaje hablado y tácito en toda nuestra cultura, en toda nuestra vida, en todas partes. En todas partes se enfatiza que no se vale como digno. Usamos todo tipo de cosas, refiriéndonos a todo. Nuestro tono de piel. Tu nariz es demasiado ancha, tus labios son demasiado grandes. ‘Eres más bien una mejor amiga. No eres una protagonista’”.

De hecho, Viola Davis apunta a una remembranza sobre su aspecto físico que fue, de alguna manera, un motor de cambio en la búsqueda de narrativas para mujeres afro descendientes. “Recuerdo que una persona me dijo de la nada, creo que estábamos hablando de helados, y de la nada, me dijo: ‘Sabes, no eres hermosa’”. Esa es una de las razones por las que Julius (su esposo) y yo estamos comprometidos con la elevación de la gente de color en la narrativa y el amplio espectro de la humanidad. Si el arte imita la vida, tienen que haber narrativas con mujeres afroamericanas. Tengo que hacerlo para sentir que mi vida significa algo realmente. Que soy digna. Soy tan digna como cualquiera: como una Julianne Moore, Meryl Streep”.