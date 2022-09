Margot Robbie reconoce que se sintió humillada durante el rodaje de “Barbie”

Margot Robbie ha declarado en reiteradas ocasiones que se siente bastante orgullosa de protagonizar este live-action de Barbie; sin embargo, durante las últimas jornadas se refirió a una situación en la que se sintió humillada en el set de rodaje.

La actriz ya lleva un tiempo trabajando en las grabaciones para la película y bajo este escenario reconoció que vivió un incómodo momento junto a Ryan Gosling, quien interpreta a Ken.

Además, estos momentos que han hecho sentir a Margot muy “avergonzada” y “humillada”, fueron parte de algunas filtraciones que se viralizaron en redes sociales. Esto claramente agudiza y empeora la sensación de la intérprete australiana.

En rigor, lo que acompleja a la actriz tiene relación con la exposición al público en medio de grabaciones al exterior ¿Lo especial? Vestuario y atuendos muy llamativos.

Bajo el marco de la promoción para Amsterdan, otra película de Margot Robbie próxima a su estreno, la estrella de Hollywood habló sobre lo sucedido en el rodaje de Barbie en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

“No puedo decirte lo avergonzados que estábamos. Parece que estábamos riéndonos y divirtiéndonos, pero realmente estábamos muriéndonos por dentro“.

“Pensé: ‘Es el momento más humillante de mi vida‘ (…) Sabía que teníamos que rodar algunos exteriores en Los Ángeles. Sabía que, una vez que estuvieras haciendo exteriores, te iban a fotografiar”, agregó.

I'm actually pretty interested to see where the Barbie movie goes. The photos coming off set have big Speed Racer energy pic.twitter.com/S8qkgShi2A

