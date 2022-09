Taylor Swift cita a Pablo Neruda en su alabado cortometraje que presenta en Festival de Toronto

Por Ernesto Garratt, enviado especial a Toronto, Canadá.

“Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido” son las inolvidables palabras del Poema 20 de Pablo Neruda con las que comienza el cortometraje All Too Well.

Se trata del debut en la dirección de ficción de la mega estrella de la música Taylor Swift, que el viernes presentó a tablero vuelto en el Festival de Toronto y que muestra los vaivenes del amor en un quiebre protagonizado por la joven estrella de Strangers Things y The Whale, Sadie Sink y Dylan O’Brien.

“Este casting no fue una decisión”, dijo Swift. “Era lo que mi corazón necesitaba“.

En conversación con Cameron Bailey, director general del TIFF, y frente a una audiencia que agotó las entradas solo en minutos, la estrella de la canción explicó en profundidad su pasión por el cine y su necesidad artística a la hora de contar una historia en imágenes.

En cerca de una hora de charla sobre un aspecto poco desarrollado por la artista (la creación audiovisual, aunque se anota más de 10 videoclips dirigidos por ella), Taylor Swift explicó cómo trabajó con sus actores y cómo se definió lo que se ve en pantalla, es decir, tanto la labor de los actores delante de las cámaras como su trabajo detrás del lente.

“El personaje de Sadie está entre mundos. Tiene un pie en la niñez y otro en el mundo de los adultos”, señaló Taylor Swift sobre la construcción emocional del rol femenino, mientras que el masculino es más “maduro” o mayor.

También aclaró que era muy importante diseñar los escenarios físicos de los personajes y por eso hay referencias a películas clásicas que dialogan con esta historia de desamor, como la cinta de 1973 de Sidney Pollack, con Robert Redford y Barbra Streisand, The Way We Were.

“El siguiente paso sería hacer una película completa”, dijo la artista y señaló que ella tuvo el privilegio de autofinanciarse y que no todas las mujeres cineastas se encuentran en esa posición.

Acá puede ver el cortometraje All Too Well:

