La nueva maniobra extrema de Tom Cruise para una secuencia aérea de “Misión Imposible 7”

Tom Cruise vuelve a hacer noticia por realizar una maniobra extrema, esta vez bajo el marco de las grabaciones para Misión Imposible 7. Si bien este tipo de acciones ya son costumbre en él, sigue impresionando al mundo.

Durante las últimas jornadas se viralizó un video donde se puede ver al actor en una acrobacia aérea bastante arriesgada. Si bien la escena es apuntada como una secuencia de su próxima película, se trata más exactamente de una promoción para la séptima entrega de la saga.

Tal como suele ser con Cruise, no se utilizó a un doble y fue él mismo quien se elevó a gran altura .

El registro fue exhibido originalmente en la CinemaCon de abril de este año y se puede ver al actor sobre una avioneta en pleno vuelo. Así, encima del vehículo y no dentro de él, Tom se dirigió a los asistentes de la convención lamentándose de no poder asistir por estar rodando la película.

“¡Hola a todos! Desearía haber estado allí con todos ustedes. Lo siento por todo el ruido extra. Como pueden ver, estamos filmando la última entrega de Misión Imposible, y en este momento estamos sobre el hermoso Cañón del río Blyde en la impresionante Sudáfrica“.

A pesar de que las imágenes son de hace algunos meses, recién comenzaron a viralizarse en redes sociales y causan impresión entre los seguidores de la estrella de Hollywood.

Uno de los tantos famosos dentro del mundo del cine que compartió el video fue Spehen Ford, actor que expresó su admiración por Tom Cruise y su valentía para realizar este tipo de maniobras extremas.

