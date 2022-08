Mike Tyson apunta contra su serie biográfica: “Han robado la historia de mi vida y no me han pagado”

Mike Tyson se refirió en duros términos a la serie creada por Hulu que está próxima a estrenarse, apuntando a que se realizó sin los permisos correspondientes.

La producción narrará la vida del exboxeador, por lo que sus quejas tienen cabida. Sin embargo, desde la compañía la promocionaban desde un principio como la biografía ‘no autorizada y sin censura’.

Bajo el título de Mike: Más allá de Tyson, este proyecto explora el recorrido del famoso deportista. Evidencia los altos y bajos, tanto en el boxeo como en el ámbito personal.

Sin embargo, el neoyorquino de 56 años se mostró en contra de este trabajo y se refirió en duros términos a cómo se llevó adelante el proceso.

Los descargos del campeón

A través de sus Instagram, Tyson hizo sus descargos apuntando que “Hulu es la versión en streaming de la trata de esclavos (…) No es 1822. Es 2022. Han robado la historia de mi vida y no me han pagado“.

“Para los ejecutivos de Hulu solo soy un negro que pueden vender en una subasta (…) No apruebo su historia sobre mi vida”, agregó el excampeón mundial de peso pesado.

También utilizó su cuenta de Twitter para dejar un mensaje similar: “Hulu robó mi historia. Ellos son Goliat, yo soy David. Van a rodar cabezas por esto“.

La serie de Mike Tyson tiene como fecha de estreno el próximo 25 de agosto y en Chile estará disponible a través de Star+.