En el Ciudadano ADN conversamos sobre el estreno del documental Frontera, junto a su directora Paola Castillo.

Frontera relata la historia de Juan Carlos Curinao, un lonko mapuche que vive en el sur y que decidió dialogar con el Estado chileno para recuperar sus tierras y sobrellevar sus necesidades de pobreza.

De acuerdo a su directora, el trabajo no fue para nada fácil. “Esta relación partió con una película anterior, llamada ‘Genoveva’. En ese momento no estaba pensando en esta película, pero me llamó mucho la atención porque él tiene una historia de lucha radical”, comenzó diciendo.

“Cuando estábamos en esa investigación, todavía sin encontrar el dispositivo que va a seguir la película, le pasa una situación lamentable”, comentó Castillo, refiriéndose a la quema que sufrió Curinao de su casa.

“Ahí empezamos a visualizar algo mucho más profundo que no habíamos visto. Nos dimos cuenta que lo que pasa con la casa y la nueva casa podía ser un poco la excusa cinematográfica para explorar otras capas”, añadió.

El trabajo que conectó a Paola Castillo con los pueblos originarios

La cineasta comentó que a partir de su trabajo se dio cuenta que “la relación con el mundo mapuche y con los pueblos originarios, son creadas desde el poder”.

“Eso ha tendido a seguir tratando el conflicto que hay hoy en día, pero también a verlos como una unidad de alguna manera”, reflexionó.

En esa misma línea Castillo comentó que “con la película empecé a entender más claramente eso en relación a lo que está pasando hoy día”. “En ese sentido, el punto de vista de lo que se quería explorar estaba desde el inicio”, añadió.

“A la larga, lo quisimos explorar desde la intimidad. Desde la intimidad de una familia en este caso y de la relación también con la naturaleza. Cómo este tipo de situaciones afecta de maneras muy visibles pero también de cosas muy inasibles que tiene relación con tu entorno, con tu tiempo y con tu identidad”, señaló.

Así, Castillo agregó que “por eso la película se concentra básicamente dentro de su espacio, su casa, sus animales y su entorno natural”.

El documental ya está disponible para ser visto a través de la red del Circuito Miradoc.