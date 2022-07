Disney+: Revisa los estrenos que llegarán durante agosto

Se aproxima agosto y, como cada mes, los servicios de streaming actualizan su contenido con nuevos estrenos, algo que Disney+ suele hacer con varios títulos, con variedad para diferentes gustos.

La compañía cuenta con importantes licencias exclusivas, lo que permite sumar series y películas de renombres, muy esperadas entre los fanáticos.

Dentro de los programas destacan Andor y She Hulk, en representación de Marvel y Star Wars, respectivamente. Por otra parte, uno de los filmes más destacados que llegará al catálogo será Lightyear.

La cartelera del nuevo mes

Series y programas

Marvel Unidos: Creando Ms Marvel – 3 de agosto.

I am Groot – 10 de agosto.

Muppets Babies: Temporada 3. – 10 de agosto.

Bluey – 10 de agosto.

Marvel Leyendas: She Hulk – 10 de agosto.

She Hulk – 17 de agosto.

Magic Bake-off – 17 de agosto.

Something Bit Me! – 17 de agosto.

Chibi Tiny Tales – 17 de agosto.

Cloak & Dagger (T.1 y 2) – 24 de agosto.

Mundo Perro – 24 de agosto.

Andor – 31 de agosto.

Holly Hobbie: Temporada 3. – 31 de agosto.

T.O.T.S: Temporada 3. – 31 de agosto.

Películas y especiales

Lightyear – 3 de agosto.

Venom – 5 de agosto.

Lego Star Wars: Vacaciones de Verano – 5 de agosto.

Millon Dollar Moon Rock – 19 de agosto.

La Gallina Turuleca – 28 de agosto.

Con mayor variedad en las series y programas temáticos, la compañía del ratón Mickey ya se prepara para ofrecer un nuevo recambio a sus suscriptores del servicio.

Para conocer más detalles sobre los próximos estrenos que se sumarán a la cartelera durante el mes de agosto, o revisar los títulos disponibles, puedes visitar el sitio web oficial de Disney+ y sus redes sociales.