Los mejores memes que dejó la salida de Yo soy Betty, la fea de Netflix

Los Bettyfanáticos están de luto. Y es que Yo soy Betty, la fea ya no se podrá ver en Netflix, situación que descolocó a los seguidores, quienes rápidamente manifestaron su descontento a través de redes sociales.

La exitosa creación colombiana dejará el espacio de streaming este domingo 10 de julio, último día en el que las aventuras de Beatriz Pinzón se encontrarán disponibles.

Revisa algunos de los memes que dejó la salida de Yo soy Betty, la fea a continuación:

Yo cuando me entero que el 10 de Julio la quitan de Netflix: pic.twitter.com/9fhKwrZdvh

Yo cuando entre a Netflix y ya no esté Betty la fea pic.twitter.com/eB0FcEkEXm

puede netflix no quitar betty la fea xfavor m voy q morir pic.twitter.com/4cr2P9P2OM

Hoy quitan a Betty la Fea de @NetflixLAT . La plataforma sólo me está dando más motivos para dejar de pagar la suscripción. pic.twitter.com/Engvv7h5Kf

Hoy, domingo 10 de julio, es el último día en el que Betty La Fea estará en el Top 10 de series más vistas en Netflix.

The end of an era, Marce. pic.twitter.com/2R7FhlCO7j

— Pako Salado (@pakosaladote) July 10, 2022